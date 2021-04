Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do “falso aluguel”, em Águas Lindas

Uma mulher foi presa preventivamente na última terça-feira (6/4), pela 2º Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Águas Lindas de Goiás, suspeita de aplicar o golpe do “falso aluguel”. Ela é investigada pelo crime de estelionato.

Além disso, segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da investigada, na região do Sol Nascente, no Distrito Federal. No local foram apreendidos vários objetos e documentos, de acordo com a Polícia Civil, alguns estavam visivelmente falsificados.

De acordo com a PCGO, a jovem de 23 anos, é investigada por aplicar o golpe do “falso aluguel”, alugando em nome de terceiros, maquinários utilizados em construção civil, como betoneira, serras, marteletes, entre outros.

Segundo a Polícia Civil, a investigada usava documentos falsos nas lojas de maquinários para facilitar o golpe e indicava residências que ainda estavam em construção, no município de Águas Lindas, para que a empresa deixasse os aparelhos. Após ter a posse dos bens, a suspeita fugia do local e revendia os maquinários no Distrito Federal.

Mulher presa suspeita de aplicar golpe do “falso aluguel” em Águas Lindas é reconhecida por vítima de outro golpe

Segundo a PCGO, na casa da suspeita foram encontrados vários cartões de crédito, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação, televisão avaliada em R$ 5 mil e coleção de perfumes. No DF, a mulher possui várias passagens pela polícia por falsificação de registro civil de 8 pessoas para receber o auxílio emergencial.

“Aproveitava sua situação de mulher grávida para cometer uma série de golpes e não permanecer presa. Ela disse que não se preocupava com inquéritos policiais, pois já tinha sido presa em flagrante, em novembro do ano passado, e foi solta no dia seguinte”, declara a delegada Lorenna Peres, responsável pela investigação.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem foi presa e permanecerá à disposição do Poder Judiciário. O inquérito policial será concluído nos próximos dias e remetido à Justiça.

No dia de prisão, mais um golpe foi descoberto, após uma vítima reconhecer a suspeita. Por isso, segundo a PCGO, a imagem da suspeita é divulgada para que outras vítimas possam reconhecê-la, já que ela apresenta documentos falsos com sua foto para aplicar os golpes.