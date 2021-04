Orquestra Sinfônica abre inscrições para projeto Academia OSGO

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), por meio da Orquestra Sinfônica de Goiânia, está com inscrições abertas até o dia 16 de abril, para o novo projeto Academia OSGO. Assim,

Os cursos do projeto Academia OSGO serão ministrados gratuitamente, a partir do dia 19 de abril, e seguem até julho. Dessa forma, são 72 vagas para os diversos instrumentos de orquestra, além de cursos de Regência Orquestral, Violino Popular e Violoncelo Popular. As aulas da Orquestra Sinfônica de Goiânia serão ministradas de forma virtual, devido a pandemia do coronavírus, pelas plataformas Zoom e Google Meet, às sextas-feiras, entre 9h e 12h. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/3pdHTiEJ6J7jURAi7

Os contatos para agendamento das aulas dos alunos da Academia OSGO selecionados serão feitos pelos professores, via e-mail ou whatsApp, fornecidos no ato da inscrição. Assim, a seleção dos alunos será feita mediante o envio de currículo e link de vídeo com o candidato em atividade. Aos alunos que atingirem o aproveitamento mínimo exigido serão entregues certificados de conclusão do curso pela organização.

Serviço: Inscrições para a Academia OSGO

Quando: até 16 de abril

Início das aulas: 19 de abril

Inscrições: https://forms.gle/3pdHTiEJ6J7jURAi7

Mais informações: [email protected] | (62) 98493-9634 (contato somente via WhatsApp)