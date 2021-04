“Perdi o maior incentivador da minha vida”, diz Gustavo Mendanha sobre o pai

Após a morte de Léo Mendanha na noite desta terça-feira (6/4), Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, fez uma postagem nas redes sociais lamentando a perda do pai. “Perdi o maior incentivador da minha vida”, escreveu.

O ex-deputado Léo Mendanha, estava foi internado no dia 17 de março no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, para tratamento da Covid-19. No dia 21 do mesmo mês, ele foi transferido para São Paulo devido agravamento do estado de saúde. Na unidade, ele contava com suporte de uma ECMO para conseguir respirar melhor, já que estava com 90% dos pulmões comprometidos.

Veja o texto na íntegra divulgado por Gustavo Mendanha:

“É difícil expressar o sentimento que está no meu peito. Perdi não só um pai, perdi não só um amigo, perdi o maior incentivador da minha vida. Meu pai era meu alicerce, era minha base, minha raiz, minha estrutura abaixo da envergadura que me tornei. O homem provavelmente mais humilde e simples que conheci, desprovido de vaidade. E com um coração que não cabia no peito. Sempre disposto a ouvir os que normalmente não eram ouvidos, atento, e sempre querendo trazer resoluções. Se nesse momento existe a falta de lealdade nas pessoas, essa talvez seja a maior característica de meu pai. Leal a Deus, aos seus princípios e aqueles que ele sempre seguiu. Os próximos dias não serão fáceis, não está sendo fácil pra nossa família. Mas agradecemos a Deus pelo tempo que nos concedeu com esse homem maravilhoso. Seguirei seus exemplos junto com a nossa família. Lembrando do que ele sempre dizia “combati o bom combate e guardei a fé”. A nossa fé permanece inabalável no Deus de Israel. Sairemos dessa fornalha ainda mais fortes. Meu eterno amor ao meu pai. Peço que orem por todos os que estão sofrendo hora com as perdas, hora com a doença. Jesus Vive e Reina pra Sempre! Papai te amo, e toda nossa família. Descanse em paz nos braços do Pai! Breve Jesus vem, estaremos novamente juntos. #luto 🖤”

De acordo com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, posteriormente serão repassadas mais informações sobre o traslado do corpo e o sepultamento.

Além de Gustavo Mendanha, várias pessoas prestaram homenagens ao ex-deputado

O governado Ronaldo Caiado (DEM) publicou uma mensagem de pesar à família de Léo Mendanha.

Foi com muita tristeza que recebi a notícia da morte do ex-deputado Léo Mendanha. Gracinha e eu reforçamos nossas orações para que Deus conforte os familiares, representados pelo prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, e dê forças nesse momento de dor. Contem com a gente. #Luto”.

Também nas redes sociais, Mayara Mendanha, esposa de Gustavo Mendanha, postou uma homenagem ao sogro:

“Venho aqui com muita dor no coração falar do falecimento do meu querido sogro, o ex-deputado Léo Mendanha. Seu Léo era um ser especial, abençoado por Deus e que tinha um dos abraços mais ternos. Meu marido perdeu o pai maravilhoso e meus netos perderam o vovô Léo. Mas nós não questionamos os desígnios de Deus, apenas aceitamos e seguimos firmes no caminho de paz e de bons ensinamentos passados pelo nosso querido Léo nesses anos de convivência. Foram anos especiais e lindos! Obrigada por ser presente sempre. Descanse em paz, sogrinho”, escreveu.

Na noite desta terça-feira (6/4), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), também publicou nota de pesar: