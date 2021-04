Prefeitura aluga hotel para pacientes com Covid-19 em vulnerabilidade

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), disponibilizará diárias de hotel para isolar pessoas com suspeitas de Covid-19 e que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

O contrato, que tem uma validade de seis meses, ou enquanto durar a pandemia, utiliza recursos destinados pelo Ministério da Cidadania para municípios que estão em estado de calamidade pública devido à pandemia do coronavírus. Dessa maneira, segundo a prefeitura de Goiânia, o hotel foi definido de acordo com a licitação realizada pela SEDHS em abril de 2020.

As pessoas em situação de vulnerabilidade social poderão ficar no hotel por até 14 dias. Além disso, esse período poderá ser estendido conforme cada necessidade. Ademais, os casos suspeitos ou confirmados serão acompanhados de forma remota pelas equipes técnicas da secretaria.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, José Antônio Netto, a medida busca evitar a propagação do coronavírus em Goiânia. “Sabemos que, além da Saúde, a Covid-19 se tornou também um caso social. Diante disso, estamos oferecendo esse serviço, contribuindo para minimizar a propagação desse vírus e dar mais dignidade à população nesse momento tão difícil”, afirmou.

As pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, e que necessitem de isolamento, devem entrar em contato com as unidades de acolhimento da Casa de Acolhida Cidadã (CAC), CAC I e CAC II, das 7h às 17h, para triagem e encaminhamento para o hotel, por meio dos telefones: (62) 3292-1925 e (62) 3524-5704.