Vacinação Goiânia: idosos a partir 74 anos recebem 2ª dose da Coronavac

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia a vacinação da segunda dose da Coronavac em idosos a partir de 74 anos nesta sexta-feira (9/4). Dessa maneira, das 8h às 17h, o atendimento acontecerá em 15 postos de vacinação, sendo 13 fixos nas unidades de saúde e dois de drive-thrus.

Assim, a vacinação contra Covid-19 se destina a pessoas nesta faixa etária que tenham prazo previsto para receber o reforço no dia 15 de abril, conforme indicado no cartão de vacinação. O agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas para os postos fixos já está aberto. Além disso, nos postos de drive-thru o atendimento é por ordem de chegada.

Em virtude da testagem de antígeno, que também acontece nesta sexta, a vacinação para pedestres em Goiânia será feita em 13 unidades de saúde. Dessa forma, não acontecerá nas sete escolas municipais, onde foram feitos os testes de Covid-19 em assintomáticos ao longo da semana. Os dois postos de drive-thrus para demanda espontânea, por ordem de chegada, permanecem os mesmos.

“Em alguns dias dessa semana tivemos pouca demanda nos postos de vacinação, devido à dúvida da população sobre a antecipação da segunda dose. Mas reforçamos que mesmo que o retorno marcado no cartão de vacinação esteja para o dia 15 de abril é seguro tomar a segunda dose antes. O intervalo indicado entre as duas etapas da Coronavac é de 21 a 28 dias,” esclarece a gerente de Imunização, Grécia Carolina Pessoni.

Ao realizar o agendamento da vacinação em Goiânia ou ir ao drive-thru não é necessário que o idoso vá ao posto onde tomou a primeira dose. Assim, basta levar o comprovante da primeira dose, documentos pessoais e comprovante de endereço.

Confira AQUI os 15 postos de vacinação em Goiânia!