Com novas doses, cidades de Goiás ampliam vacinação contra Covid-19

O Governo de Goiás recebeu, na manhã desta quinta-feira (8/4), mais 136.350 doses de vacinas. Desta forma, as cidades de Goiás poderão ampliar a faixa etária da vacinação contra a Covid-19. Este é o 12º lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS) a Goiás desde o início do Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Com os novos imunizantes, vamos atender o residual da área de saúde e também os 5% na área de segurança pública. Outra parte vai para vacinação de idosos”, explicou Caiado, durante coletiva de imprensa.

Das 136.350 doses, 59,6 mil são da CoronaVac e 76.750 do consórcio AstraZeneca. Conforme documento do Ministério da Saúde, 49.256 imunizantes serão destinados para aplicação da primeira dose e 87.094 para a segunda.

Segundo levantamento oficial realizado pela SES-GO, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 imunizantes contra Covid-19, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca. Desse total, boletim divulgado pela SES-GO na quarta-feira (7/4), aponta a aplicação de 706.233 vacinas, sendo 140.557 delas, como segunda dose.

O governador ainda pediu empenho de prefeitos e secretários municipais de saúde para que aumentem a fiscalização das vacinas e atualizem junto ao Ministério da Saúde as doses que já foram aplicadas em seus municípios.

Vacinação contra Covid-19 de profissionais de saúde

A reserva de 30% para imunizar profissionais de saúde foi publicada no suplemento do Diário Oficial do Estado da última terça-feira (6/4), após deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), instância que reúne gestores da saúde do Estado e município. A meta é atingir, de forma gradativa, 100% de cobertura vacinal ao grupo prioritário que atua na linha de frente para enfrentamento ao coronavírus.

Desde o início da campanha de vacinação, dos 206 mil profissionais de saúde que atuam na linha de frente, 58% foram imunizados em Goiás. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Ismael Alexandrino, para ser vacinado, é necessário estar em pleno exercício de suas atividades. “São para profissionais da ativa, não são para aposentados ou àqueles que estão afastados”, alertou o secretário.