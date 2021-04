Covid-19: vacinas foram furtadas da câmara fria da Secretaria de Saúde de Goiás

Em entrevista coletiva no final da tarde desta quinta-feira (8/4), os secretários Estado da Segurança Pública, Rodney Miranda, e de Saúde, Ismael Alexandrino, informaram que as vacinas contra Covid-19 foram furtadas da câmara fria da Secretaria de Saúde de Goiás, onde são guardados os imunizantes.

Conforme informações, o principal suspeito do crime é o técnico em refrigeração, Marcos Antônio, de 28 anos. Com ele foram encontrados 20 fracos da vacina, o equivalente a 200 doses. Ele foi preso em Senador Canedo, nesta quarta-feira (7/4).

Marcos trabalhava para uma empresa que presta serviço para a secretaria e esteve a câmara fria duas vezes para fazer manutenção no ar condicionado. A primeira fez foi na semana passada, quando ele roubou quatro ampolas e vendeu rapidamente.

Na última terça-feira (6/4), após fortes chuvas, a Central de Rede de Frios da Secretaria Estadual de Saúde, em Goiânia, apresentou problemas novamente, momento que o técnico foi chamado. Ele então aproveitou que não sentiram falta do primeiro furto e pegou uma caixa do imunizante, com 20 ampolas.

O segundo suspeito de envolvimento no crime

As investigações apontaram que o segundo suspeito, preso na madrugada desta quinta-feira (8/4), não teve envolvimento com o crime. Ele teria acionado o técnico em refrigeração para fazer manutenção em sua casa, em Goiânia. No local, Marcos fez uma proposta para receber ajuda na venda dos imunizantes.

Apesar de não ter participação neste crime, a polícia encontrou vários cartões falsos na casa ele acabou sendo preso.

De acordo com o Secretário de Segurança Publica de Goiás, Rodney Miranda, o objetivo agora é tentar identificar os compradores, que devem responder pela prática dos crimes de receptação qualificada e crime contra saúde publica.

Como foi descoberto o caso das vacinas contra Covid-19 furtadas

O caso foi descoberto nesta quarta-feira (7/4), após o suspeito ser flagrado tentando vender ampolas em frente a um supermercado, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. A operação foi conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Senador Canedo e a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Tenente Coronel Matos da Polícia Militar de Senador Canedo, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre o caso e, com as características do suspeito, conseguiram fazer a abordagem. Com ele foram encontradas três ampolas dentro de um recipiente com gelo. Ele tentava vendê-las por R$ 450 cada, via aplicativo de celular.

Diante disso, os policiais e agentes da Guarda Civil fizeram buscas na casa do suspeito, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, onde foram encontrados outros 17 frascos dentro da geladeira.

Veja o vídeo do delegado-geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, e o gerente de planejamento da Polícia Civil, Rilmo Braga, falando sobre o caso:

