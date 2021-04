Goiás passa marca de 500 mil casos de Covid-19

Goiás passou, no fim da tarde desta quarta-feira (7/4), a triste marca de 500 mil casos de Covid-19, registrados desde o início da pandemia. O número de mortes já passa de 12,4 mil.

Os dados são do painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), que apresenta diversos indicadores relacionados ao combate ao Covid-19, como número de casos, óbitos, profissionais contaminados, internações, mapa de leitos, entre outros.

Casos de Covid-19 em Goiás

Dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES), apontam que a maioria dos contaminados têm idades entre 30 a 39 anos, com 116.630. Seguida da faixa de 20 a 29 anos, com 101.106 contaminações.

Do total de contaminados, 267.987 são de pessoas do sexo feminino, representando 53.45%, e 233.345 são do sexo masculino (46.55%).

De acordo com o mapa de calor por incidência de casos confirmados, Goiânia é o município que apresenta a maior quantidade de contaminados, 126.578. Em seguida está Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Trindade, Anápolis, Jataí, Luziânia, Itumbiara e Cristalina.

Mortes por coronavírus

O painel também aponta que Goiás já registra 12.489 mortes em decorrência da doença, até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,49%. O número de óbitos suspeitos é de 283.

A maioria das mortes são de pessoas com idades entre 70 e 79 anos, com 3.100 óbitos, seguida da faixa etária de 60 a 69 anos, com 2.57 mortes.

De acordo com a SES-GO, os dados são atualizados conforme são inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas instituições de saúde cadastradas no Estado.

Vacinação

Levantamento oficial realizado pela SES-GO, divulgado em boletim epidemiológico desta quarta-feira (7/4), apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 565.676 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 140.557 pessoas.

A SES-GO informou ainda que mais de 400 mil doses repassadas pelo Estado aos 246 municípios goianos não foram aplicadas ou registradas por eles no sistema do Ministério da Saúde. Desta forma, os dados disponibilizadas pelo Ministério da Saúde e reproduzidos pela imprensa acabam não representando a realidade da vacinação no Estado de Goiás.

Goiás deve receber mais 136.350 mil doses de vacina contra a Covid-19 ainda na manhã desta quinta-feira (8/4).