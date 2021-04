Goiás recebe mais de 136 mil doses da vacina contra a Covid-19

O Estado de Goiás recebeu, na manhã desta quinta-feira (8/4), mais de 136.350 doses de vacina contra a Covid-19. Assim, em breve, os imunizantes serão distribuídos aos municípios do Estado. De todas as vacinas recebidas, 59,6 mil doses são da Coronavac, entregues pelo Instituto Butantan. Além disso, as demais 76.750 são da AstraZeneca, desenvolvidas em uma parceria da FioCruz com a Universidade de Oxford.

O governador Ronaldo Caiado participou da entrega das doses da vacina contra a Covid-19 para o Estado de Goiás, que aconteceu na Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), localizada no Jardim Santo Antônio, em Goiânia.

Das doses da Coronavac recebidas, 14.418 serão direcionadas à aplicação de primeiras doses. Ademais, 42.402 serão utilizadas para segundas doses. Já as da AstraZeneca, são reservadas às primeiras aplicações, 34.842 doses, e para as segundas, 38.314. Além disso, as restante, 5% de todo o lote, serão guardadas para reserva técnica. Assim, podem servir para repor doses perdidas em caso de imprevistos, como quedas de energia, frascos quebrados, entre outras situações.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), as primeiras doses serão aplicadas em idosos, trabalhadores da saúde e forças de salvamento e segurança. As segundas, em idosos e trabalhadores da saúde.

A aplicação da vacina contra a Covid-19 em Goiás

Levantamento oficial realizado pela SES-GO mostra que, referente à primeira dose, foram aplicadas 565.676 doses da vacina contra a Covid-19 em Goiás. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 140.557 pessoas. Esses dados foram contabilizados até o dia 7 de abril.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.233.780 doses de imunizantes, sendo 1.051.080 da CoronaVac e 182.700 da AstraZeneca.