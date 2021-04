Gustavo Mendanha recebe alta hospitalar e acompanha cortejo fúnebre do pai

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira (8/4) e acompanhará o cortejo fúnebre do pai, Léo Mendanha, vítima da Covid-19.

De acordo com a equipe médica do Hospital Santa Mônica, nesta quarta-feira (7/4), Gustavo Mendanha já apresentava bom estado de saúde e estava respirando de forma espontânea, sem auxílio de oxigênio há 24 horas.

Desta forma, cumprindo os protocolos sanitários e evitando aglomerações, Gustavo Mendanha acompanhará o cortejo de dentro de um veículo com a família.

O corpo do ex-deputado Léo Mendanha chega de São Paulo e segue direto para o cemitério. Não haverá velório e o sepultamento não será aberto ao público. O cortejo fúnebre será iniciado às 17h na Cidade Administrativa.

Em razão dos protocolos sanitários e para evitar aglomerações não haverá momento de cumprimento a família, que pede a todos que usem máscara e fiquem em seus respectivos carros, atentos ao distanciamento social.

Morte de Léo Mendanha, pai de Gustavo Mendanha

Morreu na noite da última terça-feira (6/4) o ex-deputado Léo Mendanha, pai do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB). Léo estava internado em São Paulo devido complicações da Covid-19.

O ex-deputado foi internado no dia 17 de março no Hospital Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia, para tratamento da doença. No dia 21 do mesmo mês, ele foi transferido para São Paulo devido agravamento do estado de saúde. Na unidade, ele contava com suporte de uma ECMO para conseguir respirar melhor, já que estava com 90% dos pulmões comprometidos.

Léo Mendanha, 66 anos, era casado com Sônia Melo Mendanha e pai de Gustavo, Danilo e Thaize. Avô de cinco netos. Ele foi vereador de Aparecida – 1989/1992; e secretário de Finanças – 1992/1993 na gestão do prefeito Norberto Teixeira. Léo Mendanha também foi deputado estadual por dois mandatos.

Nas redes sociais, Gustavo Mendanha prestou homenagem e lamentou a perda do pai. “Perdi não só um pai, perdi não só um amigo, perdi o maior incentivador da minha vida. Meu pai era meu alicerce, era minha base, minha raiz, minha estrutura abaixo da envergadura que me tornei.”, escreveu.