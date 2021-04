Homem morre afogado no lago do Setor João Braz, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta quinta-feira (8/4) para resgatar o corpo de um homem, de 34 anos, que morreu afogado no lago do Parque Industrial João Braz, em Goiânia.

De acordo com a corporação, a equipe náutica do 1º Batalhão Bombeiro Militar, o corpo da vítima foi encontrado a aproximadamente cinco metros de profundidade. Segundo testemunhas, o homem tentou fazer uma travessia no lago, mas não conseguiu e acabou afundando.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a retirada do corpo, que será identificado e liberado para a família posteriormente.

Além do homem que morreu afogado no lago do Setor João Braz, outro morreu no Rio dos Bois

Na o último domingo (4/4), os bombeiros foram acionado para resgatar o corpo de um homem, de 44 anos, que se afogou depois de cair no Rio dos Bois, na zona rural de Gercinópolis.

Segundo testemunhas, o homem estava pescando e caiu no rio quando foi arremessar a linha de pesca. Ele estava em cima de uma pedra.

Os militares realizaram sete mergulhos chegando à profundidade máxima de 17 metros, mas não encontraram o corpo. Os mergulhos foram suspensos às 18h.

Na manhã de segunda-feira (5/4), a equipe retomou as buscas e, por volta de 13h, encontrou o corpo do homem, que estava preso em galhas a aproximadamente seis metros de profundidade. Após o resgate, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Afogamentos em Goiás

De acordo com a estatística de resgate de 2020 e 2021 dos bombeiros de Goiás, ano passado foram atendidas 51 ocorrências de iminência de afogamento. A estatística geral aponta que as ocorrências de busca e salvamento foram 18.309 durante todo o ano.

Em 2021, as ocorrências de busca e salvamento registradas até o momento somam 5.239, conforme a estatística geral. As de iminência de afogamento são duas, ambas registradas no mês de janeiro, conforme a estatística de resgate.