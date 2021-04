Iphan faz debates sobre preservação da Festa do Divino de Pirenópolis

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está debatendo, em encontros virtuais, uma das manifestações religiosas mais tradicionais do País, a Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Dessa maneira, detentores e instituições públicas da área de cultura estão tratando sobre ações de preservação da festa até o mês de junho de 2021. Em função da pandemia do Covid-19, desde 2020 a festa não é realizada em sua totalidade.

O objetivo é construir o Plano de Salvaguarda da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis. Assim, serão definidas diretrizes, ações e metas que poderão ser realizadas a curto, médio e longo prazo. Segundo o Iphan, o foco é na preservação, ou seja, no fomento à Festa do Divino de Pirenópolis “para que os valores ligados a ela sejam mantidos e transmitidos para as próximas gerações, criando modos de festejar voltados para a formação do gosto pela tradição em jovens e crianças”. O Plano define metas e ações, com base nas principais demandas dos produtores da festa.

Nos encontros virtuais serão abordados quatro eixos temáticos: Mobilização Social e Alcance da Política; Gestão Participativa no processo de salvaguarda; Difusão e Valorização; e Produção e Reprodução Cultural. Assim, em seguida, a equipe do Iphan-GO fará uma compilação de todas as propostas e a versão segue para aprovação do coletivo deliberativo de detentores.

A primeira reunião sobre a Festa do Divino de Pirenópolis aconteceu em março. A segunda acontece no dia 15 de abril, a terceira em 13 de maio e a última no dia 17 de junho. Todas podem ser acompanhadas on-line (neste link), às 18h em todas as datas.

Festa do Divino de Pirenópolis é patrimônio de valor inestimável

A Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis é uma das principais manifestações de devoção religiosa popular do Brasil. Seu primeiro registro é de 1819, realizada sempre no período de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. A celebração articula o passado ao presente, envolvendo permanentemente toda a cidade.

Reconhecida pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil em 2010, a manifestação é inscrita no Livro de Registro das Celebrações. Durante quase 30 dias, a comunidade pirenopolina se envolve em novenas e folias. Além disso, alvoradas, apresentações folclóricas e diversos outros rituais, que incluem as zonas rural e urbana em busca das bênçãos do Divino.

*Com informações do Iphan