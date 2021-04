Preso em Goiânia segundo suspeito de comercializar vacinas contra Covid-19

Foi preso na madrugada desta quinta-feira (8/4), em Goiânia, um segundo suspeito de ter envolvimento no esquema de comércio ilegal de doses de vacinas contra Covid-19. O primeiro envolvido foi preso na tarde desta quarta-feira (7/4).

Conforme informações, após ser preso, o homem indicou a participação do segundo investigado, que foi detido na Avenida T-9, em Goiânia. Entretanto, ele negou a participação nos crimes.

Ao que tudo indica, as doses são de lotes de vacinas enviados para o Centro-Oeste. Há a suspeita de que os frascos tenham saído do Distrito Federal (DF), mas não é descartada a possibilidade de serem de um carregamento destinado a Goiás. Além disso, esta seria a segunda remessa comercializada pelos suspeitos.

Em transmissão feita na manhã desta quinta-feira (8/4), o governador Ronaldo Caiado (DEM) pediu para que os municípios se atentem para esta situação. “É importante que todos redobrem a vigilância e atenção neste momento”, disse.

O caso está sendo investigado pelas forças policiais de Goiás e agora o objetivo é saber de onde vieram as vacinas e se há outros envolvidos no crime. Além disso, as apurações também buscam identificar se as vacinas foram furtadas ou desviadas.

Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, estão sendo analisados conteúdo de celulares e contas bancárias dos investigados. Uma auditoria determinará se as vacinas ainda podem ser usadas ou terão que ser descartadas.

Prisão do primeiro suspeito de comercializar vacinas contra Covid-19

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (7/4), em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, suspeito de comercializar 200 doses de vacina contra a Covid-19. A operação foi conjunta entre a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Senador Canedo e a Polícia Militar (PM).

De acordo com o Tenente Coronel Matos da Polícia Militar de Senador Canedo, a equipe recebeu uma denúncia anônima sobre o caso e, com as características do suspeito, conseguiram fazer a abordagem. Com ele foram encontradas três ampolas dentro de um recipiente com gelo. Ele tentava vendê-las por R$ 450 cada, via aplicativo de celular.

Diante disso, os policiais e agentes da Guarda Civil fizeram buscas na casa do suspeito, no Jardim das Oliveiras, em Senador Canedo, onde foram encontrados outros 17 frascos dentro da geladeira.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Canedo, onde foi apresentado para as autoridades competentes para prestar esclarecimentos. Inicialmente, ele informou que teria furtado as doses no Hugol, mas a informação não foi confirmada.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.