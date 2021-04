Preso suspeito de se passar por policial para aplicar golpes, em Goianira

Foi preso na tarde desta quarta-feira (7/4) um homem de 30 anos suspeito de se passar por policial federal para aplicar golpes, em Goianira, na Região Metropolitana da capital. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima.

A prisão faz parte da Operação Hora Certa, realizada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Com o suspeito foram encontrados diversos cartões, máquinas e dinheiro.

A investigação do suspeito de se passar por policial para aplicar golpes, em Goianira

De acordo com a Polícia Civil, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que um estelionatário vinha conseguindo acesso a cartões bancários de diversas vítimas em Goianira.

As investigações apontaram que ele se passava por agente da Polícia Federal dizendo que precisava dos dados das vítimas pois estava investigando uma suposta clonagem de dados.

Após as diligências, a equipe conseguiu efetuar a prisão do suspeito no terminal do transporte coletivo da cidade, no momento que tentava fugir. Com ele foram apreendidas diversas máquinas de cartões utilizadas nos golpes, diversos cartões subtraídos das vítimas, além da quantia de R$ 4 mil em espécie.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou que é do estado de São Paulo e veio para Goiás somente para praticar os golpes.

Mulher é presa suspeita de aplicar golpe do “falso aluguel”, em Águas Lindas de Goiás

Uma mulher foi presa preventivamente na última terça-feira (6/4), pela 2º Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Águas Lindas de Goiás, suspeita de aplicar o golpe do “falso aluguel”. Ela é investigada pelo crime de estelionato.

Segundo a Polícia Civil, a investigada usava documentos falsos nas lojas de maquinários para facilitar o golpe e indicava residências que ainda estavam em construção, no município de Águas Lindas, para que a empresa deixasse os aparelhos. Após ter a posse dos bens, a suspeita fugia do local e revendia os maquinários no Distrito Federal.

Na casa da suspeita foram encontrados vários cartões de crédito, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com indícios de falsificação, televisão avaliada em R$ 5 mil e coleção de perfumes. No DF, a mulher possui várias passagens pela polícia por falsificação de registro civil de 8 pessoas para receber o auxílio emergencial.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem, que está grávida, foi presa e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.