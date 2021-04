Com 2.785 casos em 24h, Goiás soma 506.013 infectados pela Covid-19

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado nesta sexta-feira (9/4), aponta que Goiás soma 506.013 casos confirmados de infectados pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 2.785 novos casos.

De acordo com o boletim, destes casos, há o registro de 481.740 pessoas recuperadas. No Estado, há 421.409 casos suspeitos em investigação e 252.210 casos já foram descartados. Há 12.699 óbitos confirmados por Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,51%. Além de 291 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Na última quinta-feira (8/4), uma menina de três anos moradora de Anápolis morreu de Covid-19 em um hospital de Goiânia. A cidade de Anápolis registrou 86 óbitos entre os dias 1º e 8 de abril deste ano.

Pessoas do sexo feminino são maioria dos infectados pela Covid-19

Dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES), apontam que a maioria dos contaminados têm idades entre 30 a 39 anos, com o número de 117. 787 casos. Seguida da faixa de 20 a 29 anos, com 102.043 e da faixa de 40 a 49 anos, com 97.445 casos.

As pessoas do sexo feminino são maioria no número tal de contaminados, com 53.45%. Já as do sexo masculino, representam 46.55% do total.

Segundo o mapa de calor por incidência de casos confirmados, Goiânia é o município que apresenta a maior quantidade de contaminados. Em seguida está Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Trindade, Anápolis, Jataí, Luziânia, Valparaíso de Goiás e Cristalina.

Vacinação

De acordo com o levantamento oficial realizado pela SES-GO referente à primeira dose da vacina contra Covid-19, foram aplicadas 611.695, em todo o Estado. Já em relação à segunda, 154.426 pessoas foram vacinadas. Esses dados são preliminares.

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás através do link http://covid19.saude.go.gov.br/.