Covid-19: testagem drive-thru em crianças e adolescentes tem novo local

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que a testagem no modelo ‘drive-thru’ para crianças e adolescentes de 2 a 18 anos, que começou nesta semana, tem novo local e agora será realizada no Estacionamento do Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde, Vila São Tomaz, Aparecida de Goiânia.

Nesta sexta-feira (9/4) a testagem será realizada das 8h às 18h, já no sábado, a testagem será realizada das 8h às 12h. A ação está sendo realizada de forma gratuita e é destinada para crianças e adolescentes de 2 a 18 anos que não apresentam sintomas gripais.

É necessário que estejam acompanhados de pais e responsáveis, apresentem documento de identificação e estejam matriculados em escolas.

No primeiro dia de testes, 13,6% tiveram resultado positivo, o que mais chamou a atenção das autoridades, em todos os casos, os infectados estiveram ou estão assintomáticos.

Como participar da testagem para Covid-19 de crianças e adolescentes

Para participar, os jovens precisam estar matriculados em uma escola e não será necessário agendamento. Os interessados deverão comparecer ao local acompanhados de pais ou responsáveis e apresentar documento de identificação. Será necessário, também, preencher um Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, direcionado aos menores de idade, ou um Termo de Consentimento, no caso dos adolescentes com 18 anos e dos responsáveis pelas crianças. As pessoas com sinais e sintomas de síndrome gripal não podem participar da testagem.

Durante a ação, as crianças e adolescentes passarão por uma triagem antes de serem encaminhados para realização do teste rápido. A amostra será coletada por meio de um furinho na ponta do dedo (punção digital), para que se obtenha uma gota de sangue para análise. O resultado deve ser liberado em cerca de 20 minutos e, caso seja positivo, a pessoa será encaminhada, de imediato, para outra triagem, para que seja feito um teste de antígeno rápido, coletado por meio de swab nasal (cotonete).