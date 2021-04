Jovens são presas em rodoviária de Goiânia com 540 frascos de lança-perfume

A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) prendeu na manhã da última quinta-feira (8/4), duas jovens com 540 frascos de lança-perfume, na rodoviária de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), essa é a maior apreensão da droga neste ano em Goiás. Segundo a PCGO, a droga teria vindo do Rio de Janeiro e foi encontrada nas malas de duas jovens goianas que vieram de ônibus da capital fluminense. Após desembarcarem na rodoviária, elas foram abordadas e presas em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, o prejuízo ao tráfico chega a R$ 81 mil, pois, segundo a investigação, cada frasco chega a ser comercializado em festas por R$ 150. As jovens, ambas de 19 anos, responderão por tráfico interestadual de drogas. Uma delas já tem passagem por roubo em Goiânia, mas respondia ao processo em liberdade.

De acordo com o delegado Vinícius Teles, adjunto da Denarc, esta é um droga potencialmente lesiva. “Toda substância proscrita pela ANVISA causa danos significativos à saúde. No caso do lança-perfume, o uso leva a um imediato aumento nos batimentos cardíacos, tontura, perda da capacidade psicomotora, colocando o usuário em sério risco, principalmente se já tiver algum problema cardíacos”, ressalta.

Em outro caso, PRF apreende quase 400 frascos de lança-perfume em Itumbiara

Em dezembro do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 41 anos transportando quase 400 frascos de lança-perfume em um ônibus, na BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.

Conforme a PRF, o homem afirmou trabalhar como serralheiro em Goiânia e disse que buscou a droga na rodoviária do Rio de Janeiro. Ele pretendia vender em casas de eventos da capital.

Ainda de acordo com informações fornecidas pela PRF, o serralheiro confessou que era a segunda vez que fazia o transporte do material para Goiânia.

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil de Itumbiara, onde deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.