Morre de Covid-19 delegado e ex-deputado Abdul Hamid Sebba

Morreu na manhã desta sexta-feira (9/4), o delegado aposentado e ex-deputado estadual Abdul Hamid Sebba, vítima da Covid-19, em Goiânia. Ele tinha 86 anos e estava internado há 10 dias para tratamento da doença.

Abdul foi deputado estadual de Goiás por três mandatos, entre 1995 e 2007. Em nota, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) manifestando pesar pela morte do político. “Aqui na Casa, Abdul Sebba ficou conhecido por seu trabalho nas Comissões de Inquérito e em prol dos direitos do consumidor. Prestamos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Hoje Goiás perde mais um grande nome de sua política”, escreveu nas redes sociais.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) também lamentou a morte do delegado aposentado, que atuou 38 anos na corporação. “É com extremo pesar que a Polícia Civil de Goiás noticia o falecimento Abdul Hamid Sebba. Neste momento de dor, pedimos a Deus que conforte amigos e familiares”.

Governador Ronaldo Caiado manifesta pesar pela morte do delegado e ex-deputado estadual Abdul Sebba.