Motoristas do Eixo Anhanguera paralisam serviço nesta sexta (9)

Motoristas do Eixo Anhanguera deram início a uma paralisação dos serviços na manhã desta sexta-feira (9/4), em Goiânia. Os profissionais protestam em frente a garagem da Metrobus, na Vila Regina, para reivindicar a vacinação contra a Covid-19 da categoria.

Por causa do movimento dos motoristas, as linhas do Eixo Anhanguera não estão circulando na Região Metropolitana e nem nos terminais de Goiânia, o que deixou passageiros confusos nas plataformas.

Segundo os trabalhadores, a proposta é manter a paralisação até o final do dia. Outras pautas trabalhistas também são reivindicadas, como o benefício que teria sido suspenso em março deste ano.

Em nota, a RedeMob Consórcio informou que, apesar de o Eixo Anhanguera não estar circulando, “todas as demais linhas do sistema Metropolitano de Transporte Coletivo estão funcionando normalmente”.

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (SET) “manifesta que é totalmente a favor da vacinação dos trabalhadores do transporte público coletivo, mas que a paralisação do serviço não é a solução, pelo contrário, trata-se de uma ação ruim para toda a população na região metropolitana de Goiânia. “.

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou que o governador Ronaldo Caiado já mencionou a inclusão de outros setores nos grupos prioritários de imunização no Estado, entre eles os motoristas do transporte público.

“Conforme destacado por Caiado, este público deverá ser priorizado nas próximas etapas da vacinação contra a Covid-19.De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros integram a lista de grupos prioritários para a vacinação, mas ainda não foram contemplados para receberem as doses da vacina nesta etapa que está em andamento. Dessa forma, com o recebimento de mais imunizantes, o Estado de Goiás avançará, gradativamente, na imunização dos públicos definidos pelo governo federal.“, informou em nota.

Motoristas do Eixo Anhanguera fazem paralisação, mas SET é contra a medida

De acordo com Alessandro Moura, vice-presidente do SET, “todas as vacinas estão sendo distribuídas a partir do Plano Nacional de Imunização definido pelo Ministério da Saúde, que fez, inclusive a definição para as prioridades na vacinação.”

Em nota, Alessandro Moura também lamentou pelos profissionais infectados. “Lamentamos profundamente sobre cada profissional que fica contaminado ou morre em decorrência da COVID-19. Isto deixa todos nós muito triste. Desejamos que todos sejam vacinados o mais breve possível”.

*Notícia em atualização