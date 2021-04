Vacinação contra gripe H1N1 começa na próxima segunda(12), em Goiânia

A Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS), inicia na próxima segunda-feira (12/4), a campanha de vacinação contra a gripe H1N1, seguindo o Calendário Nacional de Vacinação. A aplicação da vacina será feita nas salas de vacina das unidades básicas de saúde que não estejam aplicando as doses contra a Covid-19.

De acordo com o secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, a vacinação contra a influenza H1N1 acontecerá de forma simultânea às doses da vacina contra a Covid-19. Segundo ele, o Ministério da Saúde (MS) orienta que entre uma vacina e outra seja respeitado o prazo de 14 dias e a vacina contra a Covid-19 deve ser aplicada primeiro e somente depois a pessoa deve tomar a vacina contra a influenza.

Segundo o secretário, “a adesão da campanha pela população continua sendo de suma importância para evitar complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus H1N1. Ainda mais neste momento de pandemia, em que devemos fazer de tudo para evitar a sobrecarga aos sistemas de saúde e oferecer proteção aos grupos que são mais vulneráveis”.

Crianças de até 5 anos foram incluídas na primeira fase da campanha de vacinação contra a H1N1, ao contrário das campanhas anteriores, por não estarem previstas no calendário de vacinação da Covid-19, ao contrário dos idosos, grupo atual que está sendo vacinado, e que precisa do intervalo entre as duas vacinas.

Até o final da campanha de vacinação contra gripe H1N1 470.976 pessoas devem ser imunizadas

Nessa primeira fase da campanha, serão vacinados os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, sendo 99.901 crianças, 15.844 gestantes, 2.604 puérperas e 77.383 trabalhadores da Saúde. No total, 195.732 pessoas devem ser vacinadas no município e 470.976 pessoas devem receber as doses do imunizante até o final da campanha.

As crianças serão atendidas por faixa etária e as gestantes e puérperas por demanda espontânea. Já os trabalhadores da Saúde dos hospitais que atendem pacientes com Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) serão vacinados nos seus locais de trabalho e os demais em postos determinados pela SMS, através de agendamento no aplicativo Prefeitura 24 horas.

Bebês a partir de 6 meses de idade podem tomar a vacina contra a H1N1, sendo ela contraindicada apenas para aqueles que tiveram alergia grave a doses anteriores e/ou a ovos, pessoas com febre, sintomas gripais e/ou da Covid-19. Portadores da Síndrome de Guillain-Barré precisam de autorização por escrito do médico.

O horário de funcionamento dos postos de vacinação será das 8h às 17h. Os profissionais de saúde serão vacinados por etapa, iniciando pelos hospitais que internam pacientes com influenza. A lista com os postos de vacinação disponíveis pode ser acessada por meio do site da SMS.

Confira o calendário de vacinação contra a gripe H1N1 na primeira fase:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas:

12 a 16/4 – Crianças de 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias, gestantes e puérperas

19 a 23/4 – Crianças menores de 4 anos, gestantes e puérperas

26 a 30/4 – Crianças menores de 5 anos, gestantes e puérperas

03 a 10/5 – Crianças menores de 6 anos, gestantes e puérperas

Trabalhadores de Saúde: