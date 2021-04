Vacinação Goiânia: 1ª dose será aplicada em idosos a partir de 64 anos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza, neste sábado (10/4), a vacinação da primeira dose da Coronavac, contra a Covid-19, em idosos a partir de 64 anos e trabalhadores da saúde entre 55 e 60 anos. Assim, serão dez postos de atendimento, entre escolas municipais e drive-thru. Dessa maneira, é obrigatório o agendamento para os pontos fixos. A vacinação começa às 8h e segue até 17h.

A ampliação dos grupos segue graças ao recebimento de 13 mil doses da vacina Coronavac. Dessa forma, 30% são destinadas aos trabalhadores da saúde e 5% para profissionais de segurança pública e salvamento. As demais doses, 8.450, seguem para atendimento aos idosos a partir de 64 anos. Além disso, a remessa recebida também inclui 22 mil doses da Astrazeneca de segunda dose programada para o final de abril.

A logística de atendimento da vacinação em Goiânia da primeira dose da Coronavac para pedestres tem sete escolas municipais para idosos e profissionais de saúde. Assim, para estes locais, é obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Inclusive, os três postos de drive-thru são direcionados à demanda espontânea apenas para os idosos. Para todos, é necessário portar documentação pessoal (CPF e RG), comprovante de endereço. Ademais, os profissionais da saúde devem, ainda, providenciar comprovante de vínculo empregatício.

Registro imediato das doses

Neste sábado, a Prefeitura de Goiânia também lança um projeto piloto no qual utiliza, no posto de vacinação da Área I – PUC Goiás, dez tablets para registro imediato das doses aplicadas. Assim, o objetivo é inserir, em tempo real, as doses aplicadas no sistema do Ministério da Saúde, garantindo a transparência das informações. Dessa forma, o intuito é que os equipamentos também sejam utilizados nos demais postos de vacinação.

Drive-thru (apenas para idosos) – Vacinação Coronavac Goiânia

– Shopping Passeio das Águas | Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras

– Área I – PUC GOIÁS | Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

– Shopping Cerrado | Endereço: Av. Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

Vacinação em Goiânia – Pedestres (idosos e profissionais da saúde) | Com agendamento

– Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morai

– Escola Municipal Santa Helena | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

– Escola Rotary Goiânia Oeste | Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América