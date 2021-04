Aparecida retorna ao cenário amarelo nesta segunda-feira (12/4)

O Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 definiu, durante reunião nesta semana, o retorno de Aparecida de Goiânia ao cenário amarelo (risco moderado) do escalonamento regional. Assim, a Portaria 040/2021 foi publicada na sexta-feira (9/4) no Diário Oficial Eletrônico (DOE) e começa a valer a partir de segunda-feira (12/4).

No cenário amarelo, Aparecida de Goiânia segue com o isolamento social intermitente por escalonamento regional. Dessa maneira, as macrozonas (a cidade foi dividida em dez) passam a fechar apenas uma vez de segunda à sexta-feira. Nos dias de fechamento, podem abrir apenas os serviços essenciais dispostos na portaria. Neste cenário, em todas as macrozonas os serviços não essenciais funcionam aos sábados, mas devem ficar fechadas aos domingos, com exceção dos essenciais.

A decisão da mudança no isolamento social intermitente por escalonamento regional foi tomada a partir de nova avaliação do cenário epidemiológico de Aparecida de Goiânia, após 21 dias da suspensão das atividades econômicas não-essenciais iniciada em 15 de março.

Assim, de acordo com os dados técnicos apresentados pelo secretário de Saúde de Aparecida e coordenador do Comitê, Alessandro Magalhães, a mudança do cenário foi possível em razão do aumento do número de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e enfermarias na rede de saúde. Além disso, por causa da continuidade da testagem em massa, medidas de sanitárias implantadas no município. Ademais, houve redução do número de casos ativos nesse período de 21 dias, apresentando queda no coeficiente de prevalência da doença.

“Analisando de fevereiro até o final de março, a cidade teve um alto de número de casos. E agora, no início de abril, notamos uma desaceleração apontada nos dados do boletim epidemiológico diário. Dessa maneira, os gráficos nos indicaram que a curva dessa segunda onda está decrescente no município”, avaliou Alessandro Magalhães.