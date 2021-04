Comércio deve permanecer aberto em Goiás, diz assessoria de Caiado

O decreto do governo estadual que determina o rodízio do comércio na modalidade 14 por 14 termina na próxima quarta-feira (14) e, segundo a assessoria de Ronaldo Caiado (DEM), não há previsão para prorrogação do documento. Diante disso, o comércio deve permanecer aberto em Goiás.

“O decreto 14×14 do governo acaba na quarta. Não tem previsão de novo decreto nesse sentido.”, diz nota enviada pela assessoria do palácio, afirmando que novas decisões serão comunicadas.

Desta forma, restaurantes, lojas, shoppings, academias e outros serviços considerados não essenciais não devem ser fechados novamente a partir da próxima quarta-feira (14/4).

O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) afirmou que a tendência é que Goiânia siga as recomendações determinadas pelo governo estadual.

Taxa de ocupação de leitos para Covid-19

Dados de internações em hospitais públicos e privados, atualizados na manhã deste sábado (10/4), mostram que Goiás apresenta 92,05% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados à pacientes com Covid-19. Já a ocupação de leitos de enfermaria, também destinados à Covid-19, é de 58,22%.

De acordo com os dados do painel Covid-19 deste sábado (10/4), 16 regiões estão em situação de calamidade, conforme indica o mapa de monitoramento por região de saúde. Essa divisão por áreas de monitoramento foi definida pelo Governo de Goiás em relação a pandemia da Covid-19.

Semana passada, todas as regiões estavam em situação de calamidade, mas duas passaram para crítica, que são a região Norte e Serra da Mesa, que abrangem as cidades de Formoso, Porangatu, Santa Tereza, São Miguel do Araguaia, Estrela do Norte, Hidrolina, Mara Rosa, Alto Horizonte, Niquelândia, Uruaçu, e outras.

Casos de Covid-19

De acordo com a Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), no Estado há 506.914 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19). Destes, há o registro de 483.140 pessoas recuperadas. No Estado, há ainda 422.224 casos suspeitos em investigação.

Há 12.743 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,52%. Há 288 óbitos suspeitos que estão em investigação.