Motoristas do transporte coletivo podem ser priorizados em vacinação contra covid; entenda

Os motoristas do transporte coletivo de Goiânia e Região Metropolitana podem ser incluídos nos grupos prioritários de vacinação contra a covid-19, já nas próximas etapas da imunização. Uma reunião para discutir o tema está marcada para a próxima quarta-feira (14/04), entre membros do Centro de Operações de Emergências (COE) do Estado de Goiás.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), por meio de nota oficial. O texto diz que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), “já mencionou a inclusão de outros setores nos grupos prioritários de imunização no Estado, entre eles os motoristas do transporte público.”

Ainda de acordo com a nota oficial, divulgada nesta sexta-feira (09/04), pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros já “integram a lista de grupos prioritários para a vacinação, mas ainda não foram contemplados para receberem as doses da vacina nesta etapa que está em andamento.”

Leia a nota na íntegra:

O governador Ronaldo Caiado já mencionou a inclusão de outros setores nos grupos prioritários de imunização no Estado, entre eles os motoristas do transporte público. Conforme destacado por Caiado, este público deverá ser priorizado nas próximas etapas da vacinação contra a Covid-19. O assunto será pautado pela SES-GO na próxima reunião do COE estadual na quarta-feira (14/04), para debate entre os participantes do grupo.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, os trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros integram a lista de grupos prioritários para a vacinação, mas ainda não foram contemplados para receberem as doses da vacina nesta etapa que está em andamento. Dessa forma, com o recebimento de mais imunizantes, o Estado de Goiás avançará, gradativamente, na imunização dos públicos definidos pelo governo federal.

Motoristas do transporte coletivo fazem greve por vacinação contra a covid-19

Na última sexta-feira (9/4), os motoristas do transporte coletivo que atuam no Eixo Anhanguera, em Goiânia e Região Metropolitana, entraram em greve. O grupo pedia pela vacinação contra a covid-19, além de outras pautas trabalhistas, como um benefício que teria sido suspenso em março deste ano.

Por conta da paralisação do serviço, durante manhã as linhas do Eixo Anhanguera não circularam na Região Metropolitana e nem nos terminais de Goiânia, o que deixou passageiros confusos nas plataformas. A greve, declarada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, teve fim no início da tarde do mesmo dia, após negociação da Metrobus com o Sindcoletivo.