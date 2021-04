Dois são presos suspeitos roubar e matar idoso, em Aparecida de Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia e apoio do Grupo de Radiopatrulha Aérea do Estado de Goiás (GRAER/PMGO), prendeu em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (12/4), dois jovens suspeitos de cometer latrocínio e esconder corpo em fossa, em Aparecida de Goiânia. Um foi preso em Senador Canedo e outro no Setor Vila Boa, em Goiânia.

De acordo com a PCGO, o crime aconteceu na última sexta-feira (9/4), no Setor Parque São Jorge, em Aparecida de Goiânia, e foi praticado contra Vanderlei Teodoro de Oliveira, de 61 anos.

Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos, de 23 anos, é servente de pedreiro e trabalhava com a vítima, além de ser seu inquilino, já que morava no barracão no fundo da casa de Vanderlei. O outro, de 27 anos, não tinha vínculo com a vítima e ajudou o amigo cometer o crime.

De acordo com a PCGO, Vanderlei foi morto com golpes de barra de ferro na cabeça e teve seu corpo escondido em uma fossa da construção em que trabalhava. Além disso, os autores pegaram R$ 700 da vítima, uma aliança e um celular.

Segundo a Polícia Civil, as imagens dos suspeitos estão sendo divulgadas tendo em vista ser possível que eles podem ter feito outras vítimas.

Em outro caso, menores são apreendidos suspeitos de latrocínio em Aparecida de Goiânia

No dia 17 do mês passado, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da equipe da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai) de Aparecida de Goiânia, apreendeu dois menores suspeitos de latrocínio, roubo seguido de morte, no Setor Colonial Sul, em Aparecida de Goiânia.

O crime aconteceu no dia 3 de julho do ano passado. A vítima, Vivaldo Gomes da Silva, de 52 anos, estava em casa quando os adolescentes, ambos de 17 anos, aproveitando de sua confiança, entraram no local para roubar seus bens. Em seguida, mataram o proprietário com várias facadas e pauladas, deixando o rosto da vítima desfigurado.

De acordo com a PCGO, os adolescentes levaram vários bens, incluindo o veículo da vítima e o cartão do banco com senha, que usaram para fazer saques de mais de R$ 11 mil. Após investigações, um dos suspeitos foi encontrado em Aparecida de Goiânia, enquanto o outro foi apreendido em Ceilândia, no Distrito Federal, cidade para onde fugiu após o cometer o crime.