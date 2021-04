Goiânia e Aparecida suspendem aplicação de 1ª dose de vacina contra Covid-19

As Prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia suspenderam a aplicação da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 devido a falta de doses. As secretarias de saúde agora aguardam uma nova remessa ser enviada pelo Ministério de Saúde para retomar a vacinação.

Conforme informado, as duas cidades continuam com o cronograma de aplicação da 2ª dose nas pessoas que já foram imunizadas na 1ª etapa.

Vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia informou que a vacinação da 1ª dose contra a covid-19 para os idosos será retomada assim que chegarem novas remessas de doses.

De acordo com a coordenadora de imunização da SMS, Renata Cordeiro, o município recebeu, na última quinta-feira (8/4), 3,6 mil doses do MS por intermédio da SES destinadas à primeira aplicação. Dessas, 2.200 foram utilizadas nos postos de vacinação em sistema drive thru; 1.080 para os profissionais de saúde que ainda vão receber o imunizante e 180 para os profissionais das forças de segurança. As demais foram destinadas à população com mais de 63 anos no aplicativo Saúde Aparecida.

Renata Cordeiro ainda ressalta que há as doses recebidas estão vindo com quantidade menor de doses. “Infelizmente, os últimos lotes de vacinas que temos recebido do Ministério da Saúde (MS) têm apresentado uma falha técnica em relação à quantidade de doses (10), que tem dado uma quantidade menor, cerca de 7,8 e 9 doses em cada frasco. Isso acaba contabilizando uma quantidade de doses a menos para o município.”, relata.

Vacinação contra Covid-19 em Goiânia

Até o momento, Goiânia já aplicou 262.630 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 194.168 referentes à primeira dose e 68.462 à segunda. As vacinas destinadas à primeira dose enviadas na última remessa, acabaram ainda no último sábado. Por isso, agora a Prefeitura aguarda a chegada de uma nova remessa.

Na semana passada, em reunião virtual com o governador Ronaldo Caiado (DEM), o secretario Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, também relatou que a capital recebeu frascos com menos doses de vacina contra a Covid-19.