Governo de Goiás lança edital de R$ 2 milhões para espaços culturais

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), publicou o lançamento do Edital nº 01/2021, para Seleção de Projetos de Dinamização de Espaços de Cultura, do Fundo de Arte e Cultura (FAC). Assim, o valor total de incentivos será de R$ 2 milhões, utilizado para fomento de espaços culturais.

A iniciativa visa apoiar locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, eventos e festivais de arte, bem como geração de renda aos trabalhadores da cultura. Os recursos já foram autorizados pelo governador Ronaldo Caiado. Dessa forma, o apoio financeiro às propostas do segmento artístico-cultural será concedido conforme exigências estabelecidas no referido edital.

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas dentro da plataforma digital Mapa Goiano até dia 7 de junho. Para participar do edital é preciso que o candidato esteja cadastrado no Mapa Goiano.

O secretário interino de Cultura, César Moura, considera que o lançamento do edital para fomento de espaços culturais é mais um compromisso do Governo de Goiás no reconhecimento da importância da atividade no Estado. “A classe cultural foi uma das mais afetadas diretamente pela pandemia de Covid-19. Ciente das dificuldades pelas quais o setor passa, o governador Ronaldo Caiado não tem medido esforços para priorizar ações de governo voltadas para artistas goianos”, afirmou.

A Secult Goiás reforça que antes da efetivação da inscrição, é necessário que o candidato estude o edital. Posteriormente, que monte o projeto, para que, a partir daí, este possa ser inserido na plataforma. Para isso, haverá um prazo de mais de 50 dias.

O edital, o modelo de formulário de inscrição e os anexos estarão disponíveis aos interessados na plataforma digital Mapa Goiano. Ademais, no site www.cultura.go.gov.br e do FAC, além de atendimento pelo telefone: (62) 3201-4622.

Funcionamento do edital para fomento de espaços culturais

O Governo de Goiás vai destinar R$ 1,25 milhão para contemplar mais de 50 espaços. Assim, podem se inscrever teatros, galerias de arte, cinemas e centros e entidades culturais. Além disso, cineclubes e pontos de cultura privados (com ou sem fins lucrativos), ou públicos – ligados às prefeituras do interior goiano.

Aos espaços públicos municipais, será reservada cota preferencial de 50%. A estimativa é de que pelo menos 600 empregos diretos sejam preservados com estes recursos do edital para fomento de espaços culturais, dentre eles, equipe de apoio às atividades artísticas.

Os R$ 750 mil restantes serão destinados a nove projetos que visem apoiar eventos e festivais culturais produzidos para a internet nas áreas do circo, dança, artes visuais, música, teatro, letras e cinema. A previsão é de que pelo menos 450 empregos diretos sejam contemplados com estes recursos. Também haverá cota preferencial de 50% para projetos municipais, voltados ao fomento no interior goiano.

*Com informações da Secult Goiás