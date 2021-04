Inscrições para o renda família seguem abertas até o dia 31 de abril

As inscrições para o programa Renda Família, da Prefeitura de Goiânia, seguem abertas até o próximo dia 31 de abril. Até o momento, há 10,6 mil pessoas inscritas.

O Renda Família é o primeiro programa de transferência de renda da história de Goiânia e foi lançado pelo prefeito Rogério Cruz no dia 22 de fevereiro. Já receberam o auxílio, no valor de R$ 300, 5,2 mil famílias e o restante dos processos está em análise.

“Devido à pandemia, verificamos que muitas famílias não têm sequer a condição financeira para se deslocar até a Atende Fácil ou acessar a internet”, então prorrogamos as inscrições até o dia 30 de abril e ampliamos o número de pontos de atendimentos presenciais, detalha o prefeito Rogério Cruz, ao lembrar que o desejo é que todas as pessoas que necessitam de apoio tenham acesso e consigam realizar o cadastro. O prefeito frisa que o número de benefícios concedidos, solicitações registradas e de senhas para atendimento presencial já superou as expectativas.

Os locais de atendimento estão funcionando como unidades temporárias da Atende Fácil, central de relacionamento presencial com a Prefeitura de Goiânia, das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. “Neles, a população tem à disposição os atendentes que estão auxiliando no cadastro e também assistentes sociais para que os atendimentos sejam personalizados, conforme cada caso específico”, explica Rogério Cruz.

Inscrições para o Renda Família

Para participar do Renda Família é necessário ser maior de idade, a família residente não ter fonte de renda formal, a exemplo de carteira assinada, aposentadoria ou pensão, e morar em imóvel com valor venal de até R$ 100 mil. É possível checar esse valor no boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A participação no programa também é restrita aos que têm apenas um imóvel, não são Microempreendedores Individuais (MEIs) e não têm Cadastro de Atividade Econômica (CAE) ativo. Beneficiários do Bolsa Família estão aptos a realizar a solicitação.