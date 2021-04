A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (12/4), a Operação Flight Level, que investiga crimes de tráfico internacional de drogas em Goiás e outros três estados. Além disso, também são apurados os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No ano passado, foi uma aeronave foi apreendida com 175 quilos de droga, que teria saído de Minas Gerais com destino a Lisboa, em Portugal.

Durante a operação desta segunda-feira (12/4), a Polícia Federal representou por dois mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas de 29 pessoas físicas/jurídicas, apreensão de 15 veículos, cinco imóveis e oito aeronaves, além da suspensão das atividades de seis empresas.

Os mandados judiciais foram expedidos pela 11ª Vara Criminal Especializada da Seção Judiciária de Minas Gerais e estão sendo cumpridos, por 90 policiais federais, em Belo Horizonte, Lagoa Santa (Minas Gerais), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Goiânia (Goiás).

Investigações da operação da PF investiga tráfico internacional de drogas em Goiás e outros 3 estados

De acordo com a Polícia Federal, as investigações começaram após apreensão de um avião executivo brasileiro no Aeroporto Internacional de Lisboa, em Portugal. Ele teria saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 175 quilos de cocaína, em outubro de 2020.

A PF identificou que, para a realização do transporte da droga, houve a participação dos sócios de fato/operadores desse avião em um esquema de transporte de drogas por meio da aviação geral (aviões privados). Foi possível identificar que a organização teria utilizado “laranjas” e “fantasmas” para ocultação dos bens lucrados com a atividade criminosa.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, podendo cumprir até 33 anos de prisão, se condenados. Apenas com o sequestro dos veículos, das aeronaves e imóveis a Polícia Federal estima um prejuízo de aproximadamente R$ 30 milhões ao crime organizado.