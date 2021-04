Prefeitura de Goiânia deve manter abertura de atividades não essenciais

Após reunião na tarde desta segunda-feira (12/4), a Prefeitura de Goiânia decidiu que deve manter a flexibilização do comércio e autorizar o funcionamento de atividades não essenciais a partir desta quarta-feira (14/4), quando o decreto em vigor perderá a validade.

A decisão foi tomada após discussão do gestor municipal, Rogério Cruz (Republicanos), com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e secretários de saúde estadual e municipal.

Apesar de manter a abertura, a tendência é que haja restrições nos estabelecimentos que podem gerar maior aglomeração. As medidas devem ser apresentadas aos prefeitos da Região Metropolitana, representantes do Ministério Público, Poder Judiciário e integrantes das equipes de Saúde do Estado e de municípios nesta segunda-feira (12/4).

Após as discussões, haverá ainda a deliberação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE) para que os termos do novo decreto sejam determinados. O novo decreto deve ser publicado nesta terça-feira (13/4).

Casos de Covid-19 em Goiânia

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Goiânia tem 136.710 casos confirmados e 131.227 recuperados da covid-19. Há 11.813 internações e 5.275 internações em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As mortes já somam 3.942.

Goiânia inicia Campanha de Vacinação contra H1N1

A Prefeitura de Goiânia iniciou nesta segunda-feira (12/4) a Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1). Os grupos atendidos neste momento são crianças de 6 meses de idade até menores de 2 anos, puérperas até 45 dias após o parto e gestantes. Este público deve procurar as salas de vacina das unidades de saúde que não estejam aplicando as doses contra a Covid-19.

Nesta primeira semana também serão vacinados, in loco, aqueles trabalhadores de saúde que atuam em unidades hospitalares de grande porte que internam pacientes com influenza e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Demais trabalhadores da saúde serão vacinados a partir do dia 19 de abril, por meio do agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Confira o calendário completo da Campanha de vacinação contra a H1N1: