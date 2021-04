Após vídeo de criança com armas de fogo, PC prende cinco em Campos Belos

Cinco pessoas foram presas nesta segunda-feira (12/4), suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e também com a gravação de um vídeo de uma criança de 8 anos exibindo duas armas de fogo. A ação foi feita de forma conjunta entre os policiais civis da Delegacia de Campos Belos de Goiás, com as delegacias de Posse, Cavalcante, Taguatinga (TO), o GOTE (TO) e a Diretoria de Policia do Interior (TO).

A Operação Tempestade foi deflagrada com o objetivo principal de prender o dono das armas ostentadas pela criança. Ele está foragido da Justiça do Tocantins, pela prática do crime de homicídio.

A prisão dos envolvidos na gravação de vídeo de criança com armas de fogo, em Campos Belos

Segundo o delegado Carlos Eduardo, de Campos Belos, a Polícia Civil do Tocantins já estava atrás do foragido desde janeiro desde ano. Após a circulação do vídeo, uma troca de informações entre as forças policiais fez com que as equipes procurassem o suspeito em Goiás.

Após investigações, foram cumpridos, no setor Bem Bom, dois mandados de prisão e busca e apreensão, pedidos para apurar crimes de corrupção de menores, apologia ao crime, associação criminosa e entrega de arma para criança. No vídeo, o menino diz “brotou no Bem Bom que vai ser só rajadão”.

Durante o cumprimento dos mandados, o dono das armas com mandado em aberto por homicídio não foi localizado, mas outras pessoas envolvidas na gravação do vídeo foram detidas.

No total, cinco pessoas foram presas, sendo um homem envolvido na gravação com a criança, a mãe do foragido e o seu companheiro, e mais um casal, também envolvido na gravação e cuja mulher ainda foi detida em flagrante por tráfico de drogas.

Em oitiva, a criança disse que foi ameaçada para gravar o vídeo. O menino, que não tem relação de parentesco com os presos, foi encaminhado ao Conselho Tutelar, para medidas cabíveis.