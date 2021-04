Butantan vai revisar bula da CoronaVac após reclamações de frascos com doses a menos

O Instituto Butantan anunciou na última segunda-feira (12/4), que vai revisar a bula da vacina CoronaVac após prefeituras de cidades de Goiás e de outros 11 estados reclamarem de ter recebido menos doses do que a quantidade indicada nos frascos.

Na quinta-feira (8/4), algumas cidades goianas comunicaram ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Goiás (Cosems) que havia problemas com as duas últimas remessas da vacina. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, a capital teve perda de 4.016 doses, por causa desses frascos com doses a menos.

“Nós já identificamos 4.016 doses em perdas por falta nos frascos. Está tudo documentado, justamente informado no sistema às autoridades competentes”, disse Durval Pedroso.

Segundo o gerente de qualidade do instituto, Arthur Nunes, pode ter ocorrido perda no processo de aspiração do conteúdo do frasco. De acordo com o Butatan, o uso de seringas e agulhas não recomendadas também potencializa a perda do imunizante.

Butantan vai revisar bula da CoronaVac e orientar o uso correto da técnica de aspiração e a seringa correta

De acordo com Arthur Nunes, existe uma padronização para o uso de seringas e agulhas e o uso de seringa de maior milímetro pode gerar essa perda.

O gerente de qualidade do Instituto Butantan, afirma que vai fazer uma revisão da bula orientando a técnica de aspiração e a seringa correta para ser usada, além de orientar de forma mais rápida todos os profissionais de saúde. Cada frasco tem 5,7 ml da vacina contra a Covid-19, para vacinar uma pessoa o profissional de saúde usa 0,5 ml, o que deveria levar a uma sobra de 0,7 ml, o equivalente a uma dose extra.

Por meio de nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que “há um aumento de queixas técnicas relacionadas à redução de volume nas ampolas da vacina” e que “estes relatos estão sendo investigados com prioridade pela área de fiscalização”.

O Ministério da Saúde orienta que todos os municípios que identificarem o problema registrem uma queixa técnica no site da Anvisa.