Carga irregular de combustível avaliada em R$ 400 mil é apreendida em Jaraguá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Economia apreenderam, na noite desta segunda-feira (12/4), uma carga irregular de combustível avaliada em cerca de R$ 400 mil na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás.

De acordo com a PRF, a carga, de 120 mil litros de etanol, estava em dois caminhões bitrem, que trafegavam juntos pela rodovia. Quando chegaram na unidade da PRF em Jaraguá, foram abordados pelos policiais rodoviários federais.

Cada veículo transportava 60 mil litros de combustível, e apresentaram documentação fiscal inidônea, indicando suspeita de fraude no recolhimento de impostos ao Estado.

Ao serem questionados pelos policiais, os motoristas alegaram que carregaram em Paulínia, no interior paulista, e o combustível seria descarregado em Piripiri, no Piauí.

As carretas foram escoltadas pela PRF até Goiânia, para a sede da Secretaria de Economia (SECON-GO), que ficará responsável pela aplicação das penalidades tributárias cabíveis, que podem chegar a R$ 100 mil.

Além da carga irregular de combustível apreendida em Jaraguá, artefatos irregulares foram apreendidos em fiscalização no Rio Araguaia

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 27 armas de fogo, 116 munições e 20 tarrafas entre outros apetrechos irregulares durante ação integrada realizada com o objetivo de evitar crimes ambientais e fiscalizar a proibição das atividades pesqueiras na região, conforme instrução normativa do Governo de Goiás, editada para diminuir aglomerações nos municípios da bacia do Rio Araguaia.

Fiscais da Semad acompanhados por equipes da PRF fiscalizaram veículos que trafegavam nas rodovias BR-080 e BR-010, que dão acesso a municípios que margeiam o Araguaia e seus afluentes.

As equipes de fiscalização também utilizaram de barcos e passaram por acampamentos e ranchos montados às margens dos rios. Em um deles, três homens foram flagrados com armas, munições, 16 tarrafas, redes e outros equipamentos de pesca.

Um homem de 28 anos assumiu a propriedade das armas e foi preso por posse ilegal. O trio ainda foi flagrado descartando um filhote de peixe da espécie Pirara, pescado fora das medidas obrigatórias, do qual foram retirados os esporões e deixado em uma armadilha no rio.