Goiás passa marca de 13 mil mortes por Covid-19

Dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), atualizado na manhã desta terça-feira (13/4), apontam que Goiás já passa a marca de 13 mil mortes por Covid-19. Em apenas sete dias, mais de mil óbitos foram registrados.

A primeira morte foi registrada no dia 26 de março de 2020, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Em junho do mesmo ano, Goiás passou a marca de mil mortos. Quatro meses depois, em outubro, o número total de vítimas fatais passou de 5 mil. Em março de 2021, Goiás atingiu 10 mil mortes pela doença.

Na última segunda-feira (5/4), o Estado registrava quase 12 mil vítimas fatais, já nesta segunda-feira (12/4), Goiás ultrapassou as 13 mil mortes em decorrência da doença. O índice de letalidade da doença em Goiás está em 2,55%.

Do total de mortes confirmadas, o maior índice é registrado em pessoas do sexo masculino, com taxa de 57,18%, totalizando 7.462 óbitos. Já as mulheres representam 42,82% das mortes, totalizando 5.587 vítimas fatais.

Em relação ao número de óbitos confirmados por faixa etária, os idosos registram mais casos.

Menores de 14 anos: 21 mortes

15 a 19 anos: 17 mortes

20 a 29 anos: 178 mortes

30 a 39 anos: 513 mortes

40 a 49 anos: 1.152 mortes

50 a 59 anos: 1.966 mortes

60 a 69 anos: 3.118 mortes

70 a 79 anos: 3.210 mortes

Acima de 80 anos: 2.874 mortes

Além das mortes por Covid-19, Goiás divulga número total de contaminações

O painel Covid-19, da SES-GO, apresenta diversos indicadores relacionados ao combate da doença no estado de Goiás, entre eles está o número de casos confirmados, a quantidade de contaminados por municípios e ainda a faixa etária.

De acordo com os dados, atualizados na manhã desta terça-feira (13/4), Goiás registra 511.709 casos confirmados da doença, destes, 488.126 encontram-se recuperados.

Diferentemente do registro de mortes, a maioria das confirmações não é registrada em pessoas do sexo masculino, mas sim do sexo feminino, totalizando 273.448 casos, até o momento. Os homens somam 238.261 contaminações.

O mapa de calor por incidência de casos confirmados, mostra que Goiânia é a cidade que conta com a maior quantidade de casos confirmados, seguida por Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Catalão, Trindade e Anápolis.

De acordo com a SES-GO, “os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais.”.