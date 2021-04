Motorista suspeito de fingir ter sido roubado para desviar carga é preso, em Bom Jesus

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (12/4), um motorista de caminhão suspeito de fingir ter sido roubado para desviar carga de soja, em Bom Jesus de Goiás. Ele foi autuado pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

A ação foi realizada por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar) e da Delegacia de Polícia de Bom Jesus de Goiás, em conjunto com a Polícia Técnico-Científica.

Segundo a Polícia Civil, o motorista, de 38 anos, faz parte de uma organização criminosa e pegou uma carga de soja avaliada em R$ 200 mil na última quinta-feira (8/4), em Rio Verde, que deveria ser entregue no estado de Minas Gerais. Porém, o motorista desapareceu por mais de 24 horas, aparecendo só para registrar uma ocorrência em Bom Jesus de Goiás alegando ter sido roubado.

Caminhão usado para desviar carga estava com o motor adulterado

De acordo com a PCGO, as vítimas contratam os motoristas e não consultam as qualificações ou antecedentes deles, que após realizarem o carregamento entregam as cargas aos receptadores.

A Polícia Civil afirma que este é mais um caso em que, nos registros de ocorrências, os envolvidos coordenam as ações envolvendo os motoristas, os intermediadores e os receptadores das cargas, todos ligados a plataforma de contratação de fretes por aplicativos.

Segundo a PCGO, o caminhão apreendido, cujo valor aproximado é de R$ 350 mil, estava com o motor adulterado, foi apreendido e será devolvido ao verdadeiro dono. “As investigações prosseguem a fim de localizar o receptador da carga, que pode ainda ser preso”, informa o delegado Alexandre Bruno de Barros, titular da Decar.

Em outro caso, irmãs são presas por apropriação de bens do pai com Alzheimer, em Bom Jesus

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante no dia 24 de março, por meio da equipe da Delegacia de Polícia de Bom Jesus de Goiás, duas irmãs suspeitas de apropriação indevida de bens do próprio pai, que tem Alzheimer.

De acordo com a PCGO, uma denúncia anônima levou aos policiais até um depósito onde as suspeitas estariam, supostamente, descarregando indevidamente parte da safra de grãos do pai, um idoso de 76 anos diagnosticado com Alzheimer.

No armazém, a PCGO conseguiu visualizar um dos caminhões contratos pelas autoras descarregando a carga de soja de aproximadamente 74 toneladas, avaliada em R$ 170 mil. Segundo a Polícia Civil, as duas mulheres também estavam no local observando o caminhão ser descarregado, momento que foram presas.