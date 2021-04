Presidente da subseção da OAB de Rio Verde declara apoio a Rodolfo Otávio Mota

A pré-campanha para a presidência da OAB-GO está tomando corpo e lideranças importantes da advocacia goiana já começam a se posicionar. Presidente da subseção de Rio Verde, uma das maiores de Goiás, o advogado Alessandro Gil declarou que estará na campanha de Rodolfo Otávio Mota, atual presidente da Casag, na eleição para a presidência da Ordem. “Sou de me posicionar e não é do meu feitio, como representante de classe, olhar para o meu próprio umbigo. Por princípios, preciso pensar no coletivo, pensar no que é melhor para a advocacia inscrita na nossa OAB Subseção de Rio Verde e na seccional de Goiás”, justificou Alessandro Gil em texto publicado nas suas redes sociais.

“Com conhecimento de causa, por estar envolvido na política classista desde 2005, e agora ocupar o cargo de presidente da OAB de Rio Verde há 2 anos e 3 meses; por saber onde o calo aperta e quem, por muitas vezes nos socorreu e socorre, preciso reconhecer que o presidente da Casag Dr. Rodolfo Otávio Mota sempre procurou nos ouvir, nos atender, sempre esteve ao nosso lado. Por isso, por gratidão e também por reconhecer que ele é um homem dinâmico, visionário e atencioso com a advocacia, externo aqui o meu apoio a ele no próximo pleito”, complementou Alessandro Gil.

Com 1.726 inscritos, a subseção de Rio Verde é uma das mais fortes do Estado e o posicionamento de Alessandro Gil é importante para angariar apoios nos demais municípios do Sudoeste Goiano. A eleição para a presidência da OAB-GO está marcada para novembro e Rodolfo Otávio é um dos nomes alçados à condição de pré-candidato, dentro de um movimento interno de modernização na Ordem. “Rodolfo Mota reúne todas as condições de fazer diferença à frente da OAB-GO, de atender aos reclamos da advocacia e promover a união de todos nós, advogados e advogadas, sem qualquer ressalva”, destacou o presidente da subseção de Rio Verde, acrescentando que vai se empenhar pela vitória do aliado na campanha eleitoral.