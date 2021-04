Com 3.196 casos em 24h, Goiás soma 516.692 infectados pela Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), divulgado nesta quarta-feira (14/4), Goiás soma 516.692 casos confirmados de infectados pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 3.196 novos casos. No boletim divulgado ontem (13/4), o Estado tinha 513.496 casos da doença.

Segundo o boletim divulgado hoje (14/4), há um registro de 491.660 pessoas recuperadas e 13.208 óbitos confirmados. No Estado, há 427.252 casos suspeitos em investigação e 255.504 casos já foram descartados.

Há 13.208 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,56%. Há 329 óbitos suspeitos que estão em investigação. O Estado passou a marca de 13 mil mortes por Covid-19 na última terça-feira (13/4).

De acordo com o painel Covid-19 da SES-GO, nas últimas quatro semanas houve um aumento de 11.411 casos confirmados da doença, a maioria com idades entre 30 a 39 anos, com um número de 2.424, seguido das idades de 20 a 29 anos, com 2.169 e 40 a 49 anos com 2.096 .

Segundo o painel, do total deste número de casos nas últimas semanas, 52.14% das contaminações são de pessoas do sexo feminino e 47.86% do sexo masculino. A maioria são pessoas pardas, com um total de 6.218. Deste número de infectados, um total de 401 pessoas, tem doença cardiovascular, 306 diabetes e 125 apresenta doença respiratória.

Do total desses novos casos nas últimas quatro semanas, 4.325 pessoas já se recuperaram da Covid-19.

Goiás soma 516.692 infectados pela Covid-19 e registra mais de 800 mil vacinados

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 668.544 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 197.157 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca.