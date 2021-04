Decreto de Goiânia traz diferenciação do horário de funcionamento do comércio

No fim da tarde desta terça-feira (13/4), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais juntamente com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM). Na ocasião, Cruz falou sobre o novo decreto que já está em vigor a partir desta quarta-feira (14/4), alinhado com o estado de Goiás. O novo documento, traz a diferenciação do horário de funcionamento do comércio na capital. Cada segmento terá o horário específico, como academias, salões, barbearias, feiras livres, distribuidoras, escolas, shoppings, igrejas, bares e restaurantes.

A decisão foi tomada após discussão do gestor municipal, Rogério Cruz (Republicanos), com o governador de Goiás e secretários de saúde estadual e municipal.

De acordo com o documento, fica estabelecido que as atividades econômicas e não econômicas, terão seu funcionamento autorizado durante os dias de segunda a sexta, de 14 a 27 de abril de 2021.

Goiânia segue determinação do estado e traz diferenciação do horário de funcionamento do comércio

Horários de funcionamento:

Comércio: 9h às 17h

9h às 17h Serviços: 12h às 20h

12h às 20h Bares e restaurantes: 11h às 23h

11h às 23h Shoppings e galerias: 10h às 22h

10h às 22h Salões e barbearias: 12h às 21h

12h às 21h Academias: 6h às 22h

6h às 22h Distribuidoras de bebidas: 6h às 22h

Regras

Bares e restaurantes : 50% da capacidade e proibida qualquer atividade sonora, como música ao vivo;

: 50% da capacidade e proibida qualquer atividade sonora, como música ao vivo; Academias : 30% da capacidade, mediante agendamento prévio;

: 30% da capacidade, mediante agendamento prévio; Escolas : permitida abertura do ensino privado (infantil, fundamental e médio). Distanciamento entre os alunos, professores e funcionários de 1,5 metro;

: permitida abertura do ensino privado (infantil, fundamental e médio). Distanciamento entre os alunos, professores e funcionários de 1,5 metro; Construção civil : funcionamento exclusivamente de segunda a sexta, desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados;

: funcionamento exclusivamente de segunda a sexta, desde que seja fornecido transporte próprio aos empregados; Serviços de saúde : ambulatorial com 50% da capacidade e agendamento prévio;

: ambulatorial com 50% da capacidade e agendamento prévio; Cursos livres : 30% da capacidade;

: 30% da capacidade; Esportes : limitados a quatro integrantes;

: limitados a quatro integrantes; Feiras : livres e especiais durante a semana, vedado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores;

: livres e especiais durante a semana, vedado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores; Cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organizações religiosas: lotação máxima de 30% de sua capacidade de pessoas sentadas.

Confira o decreto na íntegra aqui.