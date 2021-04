Goiás deve receber mais de 187 mil vacinas contra Covid-19 nesta quinta (15)

Nesta quarta-feira (14/4), o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), informou por meio das redes sociais que Goiás deve receber mais 187.750 vacinas contra a Covid-19 na próxima quinta-feira (15/4).

“Boa notícia! Ministério da Saúde confirmou o envio de 187.1750 vacinas para Goiás. Elas chegam amanhã”, escreveu Caiado. De acordo com o governador, serão 114.955 vacinas para a 1ª dose e 72.795 para a 2ª.

“Vamos em breve terminar de vacinar os idosos para imunizarmos outras faixas etárias contra o coronavírus”, completou o governador.

De acordo com um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na última terça-feira(13/4), o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca.

Segundo a SES-GO, referente à primeira dose, foram aplicadas 638.507 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Já em relação à segunda dose, 185.428 pessoas foram vacinadas.

Goiás deve receber mais vacinas contra a Covid-19 após cidades suspenderem aplicação de 1ª dose da vacina

Algumas cidades do estado estão sem vacina contra a Covid-19 para a aplicação da 1ª dose em idosos e aguardam a chegada de novas remessas para dar continuidade à campanha de vacinação. Entre elas estão Rio Verde, Catalão, Itumbiara, Aparecida de Goiânia e também a capital.

Em algumas dessas cidades a aplicação das primeiras doses está sendo feita apenas em profissionais de saúde, da segurança pública ou em quem já estava agendado.

Em Goiânia, foram vacinados idosos até 64 anos. Até o momento, a capital já aplicou 262.630 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 194.168 referentes à primeira dose e 68.462 à segunda. As vacinas destinadas à primeira dose acabaram no último sábado (10/4).

Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana, recebeu na última quinta-feira (8/4), 3,6 mil doses destinadas à primeira aplicação. Dessas, 2.200 foram utilizadas nos postos de vacinação em sistema drive thru; 1.080 para os profissionais de saúde que ainda vão receber o imunizante e 180 para os profissionais das forças de segurança. As demais foram destinadas à população com mais de 63 anos no aplicativo Saúde Aparecida.