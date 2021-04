Motociclista bate em poste e é socorrido em estado grave, em Goiânia

Um motociclista de 21 anos foi socorrido em estado grave após perder o controle da direção da motocicleta e bater em um poste de iluminação pública na tarde desta quarta-feira (14/4), na Avenida Mambai, no Setor Alphaville Flamboyant, em Goiânia.

Segundo informações, por volta das 12h20, a vítima conduzia uma motocicleta pela Avenida Mambai, sentido oeste/leste e após passar pelo cruzamento com a Avenida Alfa Flamboyant, onde há uma rotatória, perdeu o controle da direção, momento que a motocicleta virou para a direita e bateu em um poste de iluminação pública.

Com o impacto o jovem sofreu lesões corporais graves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). Ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), em estado grave.

Em outro caso, motociclista bate em poste e morre após ser perseguido por carro, em Goiânia

No dia 9 de fevereiro deste ano, um motociclista de 21 anos morreu após colidir com um poste, numa via do Residencial Vale dos Sonhos, em Goiânia. Conforme a Polícia Civil, o jovem estava sendo perseguido por um veículo Gol branco e, na tentativa de fugir, acabou batendo e vindo a óbito no local.

A ocorrência foi atendida inicialmente pela Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), que registrou um acidente com óbito de motociclista na avenida José Maurício Beraldo, no Residencial Vale dos Sonhos. No entanto, após apurar as circunstâncias do ocorrido, a Dict repassou o caso para a Delegacia de Investigação de Homicídios (Dih), devido à suspeita de que o acidente havia sido causado intencionalmente.

Na época, a Polícia Civil informou ao Dia Online que o motociclista de 21 anos era perseguido por um Gol branco na avenida em questão. Em um dado momento, o condutor jogou o carro para cima do motociclista, que acabou saindo da via e colidindo com o poste. Ele morreu ainda no local. Já o condutor do Gol fugiu.