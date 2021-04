Testagem rápida de antígeno em Goiânia acontece nesta quinta (15)

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), promove mais uma testagem rápida de antígeno contra a Covid-19. Assim, nesta semana, os testes serão feitos na quinta-feira (15/4), por agendamento, através do link disponibilizado no site da SMS desde as 12h desta quarta-feira (14/4).

A testagem de antígeno contra a Covid-19 tem por objetivo identificar assintomáticos para, a partir da orientação quanto ao isolamento, quebrar a corrente de transmissão. Além disso, segundo a prefeitura, o agendamento tem o intuito de evitar aglomerações e longo tempo de espera nos locais de testagem.

Podem fazer o teste pessoas acima de 12 anos que não apresentem sintomas. As pessoas sintomáticas devem procurar uma das 42 unidades de saúde aptas para realizar o teste RT-PCR. O resultado é liberado em até 24h e pode ser visualizado pela internet, conforme orientação das equipes coletoras.

Ações de testagem antígeno contra a Covid-19 em Goiânia

Atualmente, são realizados 13.650 testes por semana, considerando os procedimentos feitos nas unidades de saúde e testagem ampliada. Dessa maneira, semanalmente, são feitos 5.250 testes de antígeno contra a Covid-19 em Goiânia, modalidade na qual o resultado sai em 20 minutos. O total inclui tanto aqueles feitos nas unidades de saúde, para efeitos de encaminhamento do paciente, quanto nas ações de testagem ampliada. Somente neste ano, 36.622 testes foram aplicados nas testagens semanais ampliadas.

As unidades de saúde também efetuam os testes do tipo RT-PCR, que detecta o vírus em pessoas sintomáticas. O exame, com coleta de swab naso-orofaringe, tem resultado apresentado em até 24h, e o paciente pode visualizá-lo pela internet. Em média, 8,4 mil testes desta modalidade são feitos em 42 unidades de saúde da capital.