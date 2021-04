Três homens são presos suspeitos de roubo de gado em Goiás

Uma operação da Polícia Civil, por meio da 15ªDRP de Goianésia e Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), resultou, na manhã desta terça-feira (13/4), na prisão de três homens suspeitos de roubo de gado em Goiás.

O objetivo da Operação Cerco Final foi dar o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra supostos membros de uma associação criminosa, que praticou diversos furtos de gado na região central/norte do Estado de Goiás.

Durante as diligências foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e de buscas domiciliares nas cidades de Itapaci, Inhumas e Campestre de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha já teria causado o prejuízo de cerca de R$ 350 mil aos produtores rurais. Ao menos seis furtos foram identificados.

As investigações da quadrilha suspeita de roubo de gado em Goiás

As investigações duraram cerca de oito meses e comprovou que a associação criminosa foi responsável por roubos de mais de 100 cabeças de gado, nas cidades de Jaraguá, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Sanclerlândia e Mara Rosa.

Em Jaraguá foram furtadas 46 semoventes, avaliados em R$ 163 mil. Em Petrolina de Goiás foram furtadas 25 vacas, no valor de R$ 75 mil. Em Pilar de Goiás houve o roubo de 20 reses, entre novilhas e vacas, avaliadas em R$ 60 mil. Já em Sanclerlândia, foram roubadas 16 reses no valor de R$ 48 mil. O prejuízo aos produtores rurais está estimado em cerca de R$ 350 mil.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha ainda praticou o furto de 34 cabeças de gado em Mara Rosa, no final do ano passado. O líder da organização morreu em confronto com a Polícia Militar na última semana.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que acredita que a associação criminosa foi totalmente desarticulada.

Confira o vídeo do momento que os três investigados são conduzidos à Delegacia de Polícia Civil:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s8b57bdb3bf8f2e515d88e3b939ee9f2d’]