Três são presos em Goiás suspeitos de aplicar golpe de R$ 144 mil em idoso

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), efetuou a prisão de três homens, suspeitos de aplicar golpe golpe de R$ 144 mil contra um idoso de 74 anos.

A Operação Senectus cumpriu, nesta quarta-feira (14/4), três mandados de prisão temporária contra investigados que efetuaram o golpe contra o idoso, residente no estado de São Paulo. Os suspeitos foram localizados em bairros de Goiânia.

A investigação dos suspeitos de aplicar golpe em idoso

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos aplicaram o golpe conhecido como “novo número”. No último dia 2 de fevereiro, os suspeitos se passaram pela filha da vítima, via WhatsApp, e pediram para que excluísse o número antigo. Em seguida, os criminosos pediram para que a vítima fizesse diversas transferências, alegando que o limite do cartão havia se excedido.

Para dar veracidade ao pedido, os investigados colocaram a foto da filha da vítima no número de WhatsApp. A vítima só percebeu que havia caído no golpe mais tarde, após diversas transferências que totalizaram R$ 144.700,00.

Diante dos fatos, os três suspeitos foram presos e tiveram as contas bancárias bloqueadas, com o objetivo de ressarcir o prejuízo da vítima. Segundo a Polícia Civil, as prisões foram efetuadas em Goiânia, nos bairros Santa Genoveva e Brisa da Mata. Um dos presos tem 28 anos e outros dois têm 32 anos.

As investigações continuam no intuito de identificar os aliciadores do esquema, bem como de outras pessoas que venderam ou alugaram suas contas bancárias para os criminosos. Todos foram recolhidos na Delegacia Estadual de Capturas, onde se encontram à disposição da Justiça.

A Polícia Civil alerta para golpes aplicados em idosos. “Os criminosos miram pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, muito dos quais não guardam intimidade com o uso dos meios informáticos, bem como encontram-se em isolamento social diante da situação de calamidade pública provocada pela pandemia do Covid-19, e acabam sendo ludibriados por indivíduos inescrupulosos.”, informou.