Bebê recebe alta após ficar mais de 10 dias na UTI com Covid-19, em Aparecida

O pequeno Emanuel Soares, um bebê de 1 mês e 18 dias, recebeu alta após ficar mais de 10 dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com Covid-19, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia.

A mãe de Emanuel, a jovem Eliane soares, de 25 anos, conta que com 18 dias de vida o bebê teve febre. “No dia 15 de março ele apresentou febre e o levei para o Hospital. O médico disse que ele estava com quadro de bronquiolite, ele passou por exames e estava tudo certo. No dia 17 de fevereiro o Emanuel teve a primeira consulta com o pediatra, e ele ainda estava com sintomas de gripe. No dia 26, ele piorou e fomos para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) lá ele foi encaminhado para o HMAP”, disse.

A internação do bebê com Covid-19, em Aparecida de Goiânia

A médica Luana Kratka, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), revela que o Emanuel chegou à unidade no dia 28 de março com quadro de congestão nasal, recusa de mamada e desconforto respiratório incialmente leve. “Ele foi admitido pela equipe da enfermaria, mas em menos de 12 horas teve uma evolução para insuficiência respiratória grave e foi levado para UTI”, explica a pediatra.

A médica ressalta que o bebê precisou ser intubado. “Quando ele chegou à UTI precisamos intubar de imediato. Foi realizado um exame de metodologia RT-PCR e foi constatada a Covid-19. O Emanuel evolui de forma favorável e foi extubado após 11 dias. Ele ficou sobre os cuidados da UTI por quase duas semanas e recebeu alta pra enfermaria clinicamente bem, alimentando em seio materno, com exames laboratoriais melhores, e sem sequelas”, afirma.

“Foi um caso extremamente gratificante. Emanuel foi o paciente mais novo que admitimos com Covid-19 e conseguimos essa grande vitória. O sentimento é de muita gratidão, felicidade e agradecimento a todos os participantes dessa vitória”, relata a médica.

Antes de deixar o HMAP, o pequeno Emanuel passou pelo corredor da vida com aplausos da equipe de saúde que o atendeu e recebeu o carinho de todos do hospital no jardim da unidade.