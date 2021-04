Goiânia inicia vacinação da 2ª dose em idosos acima de 72 anos

Goiânia segue, nesta quarta-feira (14/4), com a vacinação da 2ª dose do imunizante contra a Covid-19 em idosos. Assim, será aplicado o reforço da Coronavac em pessoas a partir de 72 anos, com iniciais de A a J. Além disso, a primeira dose em profissionais da saúde com idade acima de 50 anos. Dessa maneira, o atendimento começa às 8h e segue até as 17h, em escolas municipais e dois postos de drive-thru.

O atendimento para os idosos será dividido em ordem alfabética, de acordo com Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Assim, no primeiro dia de vacinação da 2ª dose em Goiânia nesta fase, serão imunizados idosos a partir de 72 anos com iniciais de A a J. Não é necessário agendamento e os pacientes podem dirigir-se a sete escolas municipais e dois postos drive-thru.

Para se vacinar, além dos documentos pessoais e comprovante de endereço, o idoso precisa levar também o comprovante da primeira dose. As pessoas a partir de 72 anos com iniciais de K a Z serão atendidas nesta quinta-feira (15/4), no mesmo esquema.

Trabalhadores da saúde com idade acima de 50 anos continuam recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O grupo deve agendar seu atendimento através do aplicativo Prefeitura 24 horas, em duas escolas municipais – Escola Municipal Santa Helena e Escola Rotary Goiânia Oeste. Dessa forma, no ato da vacinação, o profissional deve portar documentação pessoal (CPF e RG). Ademais, comprovante de endereço e de vínculo empregatício.

Drive-thru (apenas para idosos) – Vacinação 2ª dose Coronavac Goiânia

– Shopping Passeio das Águas | Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras

– Área I – PUC Goiás | Endereço: Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

Pedestres (idosos e profissionais da saúde) | Com agendamento para profissionais de saúde

– Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morai

– Escola Municipal Santa Helena (idosos e profissionais da saúde) | Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso

– Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros | Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I

– Escola Rotary Goiânia Oeste (idosos e profissionais da saúde) | Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América