Goiânia receberá a primeira etapa da Stock Car 2021

Goiânia recebe, no dia 25 de abril, a primeira etapa da temporada 2021 da Stock Car. A corrida acontecerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (15/4) pela Vicar, promotora da Stock Car Pro Series. A autorização foi emitida pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Além disso, a cidade também deve abrir a temporada, na mesma data, da categoria Stock Light.

A corrida inaugural, que aconteceria em Londrina (PR), não poderá receber público, devido a pandemia do coronavírus. Em 2020, a Stock Car também iniciou a temporada em Goiânia. Nesta temporada, o Autódromo Internacional Ayrton Senna ainda receberá mais duas etapas, em junho e novembro.

O titular da Seel, Henderson Rodrigues, afirma que a decisão de sediar a etapa inaugural da Stock Car 2021 em Goiânia foi tomada em acordo com o novo decreto para controle da pandemia de Covid-19 em Goiás. O documento permite eventos esportivos profissionais, desde que não haja presença de público.

Henderson também frisou que, como ocorreu no ano passado, a etapa será monitorada. “Obviamente, vamos exigir e fiscalizar a aplicação de todas as regras de segurança sanitária. Essa é a condição básica e fundamental dentro dessa permissão”, enfatizou.

Protocolos para as corridas da categoria

Em 2020, a Stock Car adotou um rígido protocolo de segurança sanitária. Posteriormente, essas medidas foram adotadas por outras competições em todo o País. “Fomos bastante rigorosos em 2020 e, neste ano, vamos aprimorar ainda mais os controles em todas as praças onde competirmos”, disse Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

A Stock Car criou, em 2020, um modelo de protocolo que exige testagem de todos os envolvidos no evento no padrão RT-PCR. Ademais, os eventos da categoria são realizados sem a presença de público, imprensa, patrocinadores e convidados. Dessa forma, permanecem no autódromo apenas os profissionais indispensáveis para a realização das corridas. As equipes, inclusive, têm seu número de membros reduzido visando evitar aglomerações dentro dos boxes.

Ao chegarem ao autódromo, como acontecerá em Goiânia, todos os participantes da Stock Car passam por uma barreira sanitária. Dessa forma, são conferidos os resultados dos testes e é aferida a temperatura corporal. É obrigatório o uso de máscara durante todo o tempo de permanência no autódromo e são disponibilizados totens de álcool em gel.

Segundo a organização, também é proibida a circulação pelas cidades onde acontecem as provas. Qualquer aglomeração pode ser punida com a exclusão do evento. Já a reuniões e briefings com a direção de provas são realizados de forma virtual.

Serviço: 1ª Etapa da Stock Car da temporada 2021 – Goiânia

Data: 25 de abril

Horário: Ainda não definido

* Não será permitida a presença do público