Goiás registra mais de 2,8 mil casos de Covid-19 em 24h

Dados do boletim epidemiológico desta quinta-feira (15/4), divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), apontam que Goiás já registra 519.563 casos de Covid-19, somente nas últimas 24 horas foram registrados mais de 2,8 mil infectados.

Do total de casos, há o registro de 494.220 pessoas recuperadas. No Estado, há 428.609 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 256.510 casos.​

O Painel Covid-19 aponta que a maioria dos contaminados têm idades entre 30 a 39 anos, com 120.751 casos. Seguida da faixa de 20 a 29 anos, com 104.533 contaminações.

Do total de contaminados, 277.919 são de pessoas do sexo feminino, representando 53.41%, e 242.437 são do sexo masculino (46.59%).

Além dos casos de Covid-19, SES-GO também divulga número de mortes

Até o momento, há 13.410 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás, o que significa uma taxa de letalidade de 2,59%. Há 288 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Do total de mortes confirmadas, o maior índice é registrado de pessoas do sexo masculino, com taxa de 57,19%, totalizando 7.698 óbitos. Já as mulheres representam 42,81% das mortes, totalizando 5.762 vítimas fatais.

Em relação ao número de óbitos confirmados por faixa etária, os idosos registram mais casos.

Menores de 14 anos: 21 mortes

15 a 19 anos: 17 mortes

20 a 29 anos: 185 mortes

30 a 39 anos: 532 mortes

40 a 49 anos: 1.202 mortes

50 a 59 anos: 2.049 mortes

60 a 69 anos: 3.218 mortes

70 a 79 anos: 3.316 mortes

Acima de 80 anos: 2.920 mortes

Balanço da vacinação contra a Covid-19 no estado

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 688.534 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 205.365 pessoas.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca. O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta quarta-feira (14/4), a chegada de um novo lote com 187.750 doses de vacinas contra a Covid-19 previsto para chegar nesta quinta-feira (15/4).