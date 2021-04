Homem é preso suspeito de esfaquear o pescoço da ex-companheira, em Piracanjuba

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante, na noite da última quarta-feira (14/4), um homem de 35 anos suspeito de esfaquear o pescoço da ex-companheira, em Piracanjuba. Ele é investigado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio e perseguição.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito e a vítima tiveram um relacionamento amoroso conturbado e cheio de brigas por aproximadamente seis meses. O casal estava separado há 15 dias quando, inconformado com o término, o autor passou a perseguir a ex-companheira, que foi se esconder na casa de uma amiga.

Na noite da última segunda-feira (12/4), de acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria invadido a residência com uma faca, ao perceber que a mulher não estava, ele se escondeu em um dos cômodos para esperá-la. Quando ela chegou, foi surpreendida pelo suspeito, que desferiu diversos golpes de faca no rosto e no pescoço da mulher.

Segundo a PCGO, percebendo que a mulher já não demonstrava sinais de vida, o suspeito fugiu do local e se escondeu, porém a vítima recebeu atendimentos médicos e não morreu. A Polícia Civil iniciou as investigações e descobriu que o autor voltou ao local do crime na noite seguinte, na tentativa de “consumar o delito”.

De acordo com a Polícia Civil, o homem continuou perseguindo a vítima com mensagens e ligações telefônicas querendo encontrá-la novamente. A equipe da PCGO descobriu onde o investigado estava e ele sabendo das investigações resolveu se entregar na delegacia.

O autor, que não possui antecedentes criminais, foi recolhido no Presídio de Piracanjuba, onde responderá pelos crimes de tentativa de feminicídio e perseguição, cujas penas podem chegar a 30 anos de prisão.

Em outro caso, suspeito de matar mulher esfaqueada é preso em Nova Crixás

Em dezembro do ano passado a Polícia Civil prendeu um homem apontado como sendo autor do feminicídio de Fabiana Resplante da Costa. Conforme a polícia, o homem é suspeito de esfaquear a vítima até a morte.

O caso ocorreu no dia 4 de dezembro, na casa do suspeito. Ele foi preso no município de Nova Crixás, interior do estado. Ainda segundo a polícia, o corpo da vítima apresentava vários perfurações por objeto perfurocortante, incluindo no rosto.