Palácio da Cultura, na Praça Universitária, será entregue em breve

Com mais de 50 anos de existência, o Palácio da Cultura e a Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado, na Praça Universitária, em Goiânia, estão passando por reforma geral, desde o fim de 2020. Assim, a obra, com investimento da prefeitura municipal (através de emenda) de R$ 1 milhão, já está com mais de 90% concluída. Atualmente, o trabalho está focado na fase de acabamento.

Por ser uma construção antiga, segundo a prefeitura, foi necessário fazer reparos em todos os ambientes do Palácio da Cultura e da Biblioteca. Dessa maneira, houve obras como a recuperação estrutural, isolamento das antigas redes de drenagem pluvial e impermeabilização das lajes. Além disso, instalação de nova rede elétrica, de novas instalações sanitárias e adequação do espaço para acessibilidade. Ademais, o espaço ganhou pintura geral, novos revestimentos cerâmicos e piso de alta resistência.

“Estamos focados no trabalho, superando todos os problemas, e vamos devolver aos goianienses, muito em breve, esse espaço de convivência cultural tão importante para a cidade”, afirmou o prefeito Rogério Cruz.

Mais sobre o Palácio da Cultura

O Palácio da Cultura é um sala de exposições anexa à Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado. O prédio ficou abandonado nos últimos anos. O local, que deveria funcionar como espaço de cultura e de convivência, estava esquecido, com portas e vidros quebrados, além de muita sujeira.

A Biblioteca Municipal Marieta Telles Machado é tombada como patrimônio de Goiânia e está no mesmo local desde 1968. Assim, abriga um acervo de livros em seu pavimento inferior, incluindo uma gibiteca. O pavimento superior, onde se localiza o Palácio da Cultura, já foi dedicado a exposições e eventos, tendo recebido artistas locais e de outras regiões do Brasil, além de diversas manifestações culturais.

O prédio se localiza na Praça Universitária, que tem uma das maiores exposições ao ar livre da América Latina. O local, no Setor Leste Universitário, é espaço de manifestações e convivência.