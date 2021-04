PM é baleado em confronto com integrante de facção criminosa, em Aparecida

Um policial militar (PM) foi baleado durante um confronto com um integrante de uma facção criminosa, na noite da última quarta- feira (14/4), em Aparecida de Goiânia. O suspeito tem passagens por homicídio, roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), após receber uma denúncia anônima de que um homem estaria com uma arma de fogo e descobrir que, possivelmente, ele seria integrante de uma facção criminosa, as equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) foram até o local. Ao tentar abordar o suspeito, ele atirou contra os policiais, que precisaram revidar.

Durante o confronto, um policial acabou sendo atingido. Ele foi socorrido pela pela equipe da CPE e levado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O suspeito também foi baleado e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Setor Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia.

Em confronto que PM foi baleado, droga avaliada em R$ 50 mil foi encontrada

Segundo a PMGO, o suspeito já possui um histórico criminal e, por isso, foi realizada uma busca na casa dele, onde os policiais encontraram seis porções de skunk (super maconha) em uma bolsa dentro do guarda roupas. De acordo com a equipe, a droga tem um alto valor comercial, em torno de R$ 50 mil.

Na casa do suspeito também foi encontrada uma carteira com R$ 1.150,00 e um documento RG, onde foi possível confirmar a identidade dele. Segundo a Polícia Militar, o homem tem passagens pela polícia por homicídio, roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a PMGO, a ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde ficaram apreendidas a arma de fogo, drogas e os valores apreendidos no local.